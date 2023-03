El Fibwi Palma encara la recta final de la Liga regular

Aunque perdió ante el Hestia Menorca, el Fibwi Palma certificó el domingo su primer objetivo de la temporada. El equipo de Pau Tomàs certificó su presencia en las eliminatorias de ascenso y afronta las últimas jornadas de competición regular con el claro objetivo de intentar sumar el mayor número de victorias posibles para acabar en la mejor de las posiciones. “Lo primero es que estoy contento por haber conseguido el primer objetivo que era entrar en play off. Es verdad que perdimos pero los resultados del fin de semana hicieron que estuviésemos seguro en el play off”, ha explicado Pau Tomàs en la rueda de prensa previa al partido de este próximo sábado ante el Safir Fruits Alginet.

“Nos alegra haber logrado el objetivo porque hemos tenido momentos muy complicados durante la temporada en los que incluso peligraba nuestra presencia en esos puestos de play off pero hemos seguido remando y trabajando. Lograr certificar el play off a falta de cuatro jornadas nos alegra”, agregó.

Dejando de lado esa situación, el entrenador del Fibwi Palma ha subrayado que “estamos muy centrados en el partido ante Alginet porque sabemos que será un encuentro muy físico contra un equipo que no va a tener nada que ver con el que vino aquí. Es un equipo que necesita ganar en cada partido y lo va a dar todo y ya contra Benicarló en casa de Benicarló estuvieron a punto de ganar. Vamos a tener que estar a un nivel físico muy alto para sacar una victoria que ellos necesitan para no bajar”.

Tomàs, subraya, le ha pedido a sus jugadores que estén al doscientos por cien. “Lo que les he pedido a los jugadores es estar muy concentrados, tenemos que estar mentalizados de que será un partido muy físico y tenemos que ir con la mentalidad de que llevamos dos derrotas y no pensar en que el trabajo está hecho porque ya hemos logrado el play off, ahora toca pelear por quedar lo más arriba posible”.

En ese sentido, Pau Tomàs tiene muy claro que lo que queda de fase regular debe servir para que el equipo recupere sensaciones de cara a las eliminatorias por el ascenso. “El partido del sábado es muy importante, los cuatro partidos que nos quedan son muy importantes. Si queremos seguir creciendo y llegar con buenas sensaciones y buena dinámica al play off todos los partidos son importantes. Así se lo hemos dicho a los jugadores haciéndoles ver que los partidos serán importantes y que no debemos entrar en un bucle de relajación porque llegaríamos al play off con malas sensaciones y eso es lo opuesto a lo que queremos conseguir” explica Tomàs.

El entrenador del Fibwi Palma alerta de la dificultad del rival del sábado. “Es verdad que los jugadores de Alginet son los mismos pero ahora lo que tienen es una necesidad. Estoy viendo sus últimos partidos en los que se han enfrentado a equipos que están en la zona de arriba y están compitiendo en todos y han tenido opciones de ganarlos todos”, asegura Tomàs que añade “es un equipo que se te pega mucho y cuando digo que no es el mismo equipo de la primera vuelta es porque aquí les ganamos de 30 porque en el último cuarto ellos bajaron los brazos y dudo que ahora lo hagan y más jugando en casa y jugándose lo que se juegan”.