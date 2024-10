El Fibwi Palma, ante su debut en Son Moix frente al Salou

El Fibwi Palma Bàsquet encara las horas previas al debut liguero en casa ante el CB Salou. El equipo entrenado por Pablo Cano ha llevado a cabo una semana de entrenamiento en la que la plantilla ha trabajado a fondo para corregir los fallos que le llevaron a caer en la primera jornada ante el HOMS U.E. Mataró. “Llegamos bien, con una buena preparación. El equipo ha reaccionado positivamente a lo que sucedió en la primera jornada. Es un desafío bonito el que tenemos por delante que no es otro que el de jugar ante nuestra afición. Tenemos muchas ganas de que llegue el día del partido”, ha apuntado Pablo Cano en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sobre esa derrota en Mataró ha indicado el técnico uruguayo que “el equipo hizo muchas cosas bien y también hubo algunos errores que se pagaron caro. Cuando pierdes, pierdes y ya está pero hay que ver algunas cosas de rendimiento y ahí hay cosas que sí podemos hacer mejorar. Igual si hubiésemos tirado más tiros libres o no hubiésemos perdido tantos balones o no hubiesen expulsado a Patrick y hubiésemos ganado de dos habríamos dicho que se peleó bien el partido hasta el final. Al final el resultado marca que no ganamos pero tenemos que estar enfocados en merecer ganar el partido y, a partir de ahí, ir construyendo”.

El entrenador del Fibwi Palma Bàsquet, a pesar de que la liga ha comenzado hace tan sólo una jornada tiene claro que la Segunda FEB sigue manteniendo esa igualdad de anteriores temporadas. “Históricamente esta liga era muy competitiva y no ha cambiado. Todos los equipos tienen sus virtudes y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es ver como podemos dominar el juego partiendo de nuestra identidad”.

En cuanto al rival ha señalado Pablo Cano que “Salou es muy buen equipo y lo que vamos a intentar hacer es volver a poner nuestra identidad por delante siendo expertos en lo básico, es decir, rebotear bien, defender bien el balón, anticiparnos bien y jugar buenas situaciones individuales. Espero un partido en el que salgamos muy entusiasmados, con mucho ímpetu y con energía y a la afición lo que le pido es que venga a apoyarnos y a ayudarnos”.

El Fibwi Palma Bàsquet ha llegado hoy viernes a los 1000 socios. Lo ha hecho además viviendo un momento muy especial ya que ese número tan especial para el club mallorquín ha sido el de Marga Prohens, presidenta del Govern Balear. En un acto llevado a cabo en el Consolat de la Mar, Guillem Boscana presidente del Fibwi Palma Bàsquet, acompañado por Jordi Mulet, responsable de relaciones institucionales del club palmesano, ha hecho entrega del carnet de socio de esta temporada.