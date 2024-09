El Fibwi Palma 2024-25 arranca con las maletas cargadas de ilusión

El Fibwi Palma 2024-25 ya está en marcha. Con la única ausencia de Patrick Spencer, que se incorporará más tarde a la plantilla por trámites burocráticos, los jugadores entrenados por Pablo Cano Da Costa han iniciado la pretemporada con las pruebas médicas rutinarias. En esta ocasión, la plantilla se ha dividido en dos grupos. Mientras un grupo de jugadores llevaba a cabo las pruebas en la Clínica QuirónSalud Palmaplanas otro grupo trabajaba junto al cuerpo técnico del equipo en las instalaciones de Son Moix llevando a cabo también una serie de pruebas en las que Mihai Budurin y Albert Bosch asumían el papel protagonista.

Por la tarde, el equipo ha realizado la primera sesión de entrenamiento en la que no han faltado los habituales posados de inicio de temporada y la primera foto oficial del equipo. Todo ello seguido desde la grada por Guillermo Boscana, presidente del Fibwi Palma y Martí Vives, director deportivo del equipo.

“El aterrizaje ha sido muy bueno. Nos hemos encontrado a una organización que quiere hacer un proyecto profesional en todos sus ámbitos. El entusiasmo que tenemos es máximo”, ha explicado Pablo Cano, entrenador del Fibwi Palma, antes del entrenamiento. El preparador uruguayo ha explicado los motivos que le han llevado a venir a Mallorca y aceptar el proyecto del Fibwi Palma. “Le tengo un grandísimo respeto al baloncesto español y su organización. Este club es conocido por tener historia en las categorías FEB. Es un proyecto que desde el inicio se afrontó como algo muy serio y pensé que podía aportar. Tiene las características necesarias para que sea una gran oportunidad para todos”.

Sobre objetivos marcados, Cano ha dicho que “a través del trabajo tenemos que lograr ir al siguiente nivel. Tenemos que ser campeones en el trabajo diario”, ha asegurado el preparador uruguayo que no ha querido hablar demasiado sobre los posibles objetivos del equipo. “Como he dicho antes el objetivo es establecer unas bases de trabajo que nos permitan llegar a nuestro máximo. No quiero decir ahora una posición porque me parece irreal. Nuestro trabajo es dar lo mejor cada día y ser hoy mejor que ayer”.

Uno de los jugadores que sigue esta temporada en el equipo es Álex Huguet. El mallorquín, flamante subcampeón mundial de baloncesto 3×3 sub18 tiene muy claro que este año quiere ser un jugador a tener muy en cuenta. “Estoy muy ilusionado. Somos un grupo muy familiar y creo que vamos a hacer un gran trabajo”, ha explicado Huguet que sobre su papel ha indicado: “Yo lo que espero es aportar ganas e ilusión y luego en la pista ya se demostrará lo que se tenga que demostrar. Veo a u equipo muy unido y con ganas de trabajar pero hay que tener paciencia porque nos va a ir saliendo poco a poco las cosas”