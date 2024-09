El festival ‘In-Edit’ traerá documentales, coloquios y un concierto de jazz al CaixaFòrum de Palma

El festival internacional de cine documental musical In-Edit ha organizado proyecciones de documentales, charlas y un concierto de jazz, que se desarrollarán entre el 24 de septiembre y el 26 de noviembre en el CaixaFòrum de Palma.

La Fundación ‘la Caixa’ ha explicado, a través de una nota de prensa, que se trata de una «oportunidad única» para profundizar en el mundo del documental musical con una selección de algunos títulos que han pasado por la última edición de este festival.

El periodista musical Philip Sherburne será el presentador de este festival, compuesto por cinco sesiones y que empezará el 24 de septiembre con From Vinyl to Camila, la serie documental de Ramon Tort.

Se trata del primer capítulo de un total de tres que analiza la aparición de internet como motor de un cambio social, económico y musical profundo. Constituye un recorrido antropológico «revelador» e «irreverente» por la evolución social de los últimos sesenta años, a través de la relación con la música.

Artistas, productores, ingenieros, periodistas y pioneros tecnológicos de diferentes generaciones y latitudes construyen un rompecabezas audiovisual de historias, ideas y experiencias desde la era del vinilo hasta el MP3, el streaming y la revolución de la inteligencia artificial. Una vez terminada la proyección, habrá un breve coloquio con el director.

La siguiente actividad cinematográfica será 1 de octubre, con la proyección de Little Richard: I Am Everything, dirigido por Lisa Cortés.

Este documental presentado en Sundance se centra en un artista que hizo vibrar al público con su música y su iconografía, un hombre inclasificable que creó una forma de arte pese a sus inseguridades. Gracias a sus mejores actuaciones, a una gran cantidad de archivos y entrevistas con familiares y artistas como Paul McCartney, Mick Jagger o John Waters, se trata de descubrir el complicado mundo interior del icono queer.

El siguiente evento será el 29 de octubre, con la sesión Selección de cortometrajes de In-Edit en la que se mostrará una cosecha de cortometrajes que han participado en la sección oficial de cortos nacionales de la última edición del festival.

Se trata de cinco documentales que, con la música como hilo conductor y al mismo tiempo eje central, presentan cinco historias conmovedoras, intensas y de reflexión.

Se trata de las cintas A la meva pell, de Sándor M. Salas; Ressonàncies (d’una música callada), de Xavier Esteban; Dol i fa sol, de María Besora y Pep Garrido; Part of Me-Anuar Khalifi by Yasiin Bey, de Jordi Esgleas y Hardcore, de Adán Aliaga.

Las proyecciones continuarán el 12 de noviembre con Music for Black Pigeons, de Jorgen Leth y Andreas Koefoed. La película plantea preguntas existenciales a influyentes músicos de jazz, como Lee Konitz, Bill Frisell, Midori Takada, Paul Motian, Jon Christensen, Thomas Morgan y Joe Lovano, entre otros.

Durante los últimos 14 años, los realizadores siguieron al compositor danés Jakob Bro y fueron testigos de sus encuentros con músicos aclamados y excéntricos de todas las generaciones y nacionalidades. Esta sesión también incluirá un concierto previo, con la banda de jazz Pedro Bujosa Trío.

La última sesión será el 26 de noviembre con Karen Carpenter: Starving for Perfection. Este documental proporciona una visión nueva y sorprendente de la trágica y corta vida de la cantante que hizo historia en la música pop.

Por primera vez, el público conocerá la lucha personal que afrontó, gracias a grabaciones nunca publicados hasta ahora, y de las voces legendarias de las personas que la conocieron y que se inspiraron en su música.

Junto con su hermano Richard, creó The Carpenters, uno de los grupos pop de mayor éxito de los años setenta y ambos produjeron una serie de obras maestras del pop.

Sin embargo, la búsqueda de la perfección de Karen tuvo como resultado una baja autoestima, una vida amorosa frustrante y una batalla pública contra la anorexia nerviosa que la llevó a una muerte prematura cuando sólo tenía 32 años.

El festival de cine documental musical In-Edit se ha consolidado como todo un referente internacional del género, con sedes en distintos países tras 20 años de andadura.

El festival trata de demostrar el poder inagotable de la música para contar historias que ayudan a entender el pasado y presente de la sociedad en clave musical al abordar géneros como la electrónica, el rock clásico, el reggae, el punk, el flamenco o el jazz, entre otros.