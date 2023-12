Fallece Xavier Cabotà, impulsor de Maioris y gran directivo deportivo

Ha fallecido Xavier Cabotà Sainz, uno de los más importantes promotores inmobiliarios de la historia de Mallorca, presidente del complejo Maioris Décima y responsable de muchísimos proyectos de gran éxito no sólo en la isla, sino incluso en el Caribe, en México o en Dubai. Cabotà fue además un directivo deportivo de primerísimo nivel. Presidente del Club Voleibol Palma, al que consiguió no sólo proclamar campeón de Liga, sino llevarlo incluso a disputar la Final Four de la Copa de Europa en 1990, fue también el encargado de gestionar con el Consejo Superior de Deportes, junto al abogado José María Lafuente, la conversión del Real Mallorca en SAD en 1992.

Cabotà, que ha fallecido a causa de una dolencia cardíaca, mantuvo una estrecha amistad con Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, con quien se asoció en el proyecto del Golf de Maiois, así como en otras iniciativas inmobiliarias. Su último plan era la construcción de un campus universitario europeo privado en Mallorca, y llegó a presentar un avance del mismo en el Parlamento Europeo junto a Rosa Estarás en 2019.

Su última iniciativa fue la presentación del proyecto Vivienda Joven, un plan destinado a dotar a la juventud de una vivienda digna a un precio asumible. Cabotà lo anunció en enero de 2021 junto a la presidente de la CAEB Carmen Planas y el presidente de la PIMEM Jordi Mora.

Los inicios de Xavier Cabotà le señalan como el responsable de la remodelación de parte del Paseo Marítimo de Palma. En 1982 adquirió dos solares abandonados que habían albergado los hoteles Nacional y Tuent y levantó dos imponentes edificios que son todavía santo y seña de la zona. Posteriomente amplió el espectro comprando los edificios de los hoteles Rigel, Eden Roca, Bahía Palace o El Chico y dotando al Paseo Marítimo de su actual silueta.

En 1987 el alcalde de Palma Ramón Aguiló le pidió que tomara el relevo de Damián Seguí y del Son Amar, que acababa de desaparecer. Así nació el Club Voleibol Palma, que presidió hasta 1991, y al que llevó a lo más alto de la historia del voleibol mallorquín, proclamándolo campeón de Liga y clasificándolo para una final four en 1990 en Amstelveen (Holanda).

Luego se incorporó al Mallorca de la mano de Miguel Contestí, siendo con José María Lafuente el que negoció con el Consejo Superior de Deportes la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, consiguiendo del Estado una subvención de 400 millones de pesetas (2.400.000 euros) que debían destinarse a la reconversión del Lluís Sitjar, pero que finalmente fueron para la construcción de Son Moix.

En 2009, al borde de la presentación del concurso de acreedores, le prestó un último servicio al Mallorca como presidente del Consejo Asesor creado por Mateu Alemany y dirigiendo una auditoría que reveló la existencia de un déficit de 35 millones de euros. Gracias a la gestión de Cabotà el club pudo hacer frente al final de aquella temporada al pago de sus deudas eludiendo un descenso administrativo.

Casado con Carmen Samper desde 1969, su amor de toda la vida, Xavier Cabotà era padre del prestigioso director de cine mallorquín Marcos Cabotà pero, sobre todo, era una persona extraordinariamente querida en todos los ámbitos de la sociedad mallorquina.

El próximo lunes se llevará a un cabo el velatorio en el tanatorio de Palma desde las 11 hasta las 14 hotas, mientras que el funeral tendrá lugar el martes en la parroquia de Sant Magí a las 20 horas.