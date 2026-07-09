Éxito del Bachillerato de Excelencia entre los alumnos de Baleares pese al boicot de los sindicatos educativos

Éxito del nuevo Bachillerato de Excelencia entre los alumnos de Baleares pese al boicot de sindicatos educativos, como SIAU o los separatistas del STEI, que han calificado esta iniciativa de «operación de márketing y postureo» del Govern. No parece que esa sea la opinión de las familias y alumnos a tenor de las solicitudes registradas.

Finalmente, han sido un total de 98 alumnos los que se han matriculado en el nuevo Bachillerato de Excelencia (se requiere una nota media mínima de 8 en 4º de ESO para entrar), que el Govern pondrá en marcha el próximo curso 2026-2027 en Palma, Mahón e Ibiza, de los que 65 corresponden a las dos aulas previstas en la capital balear.

Comenzará a impartirse el curso 2026-2027 en el nuevo IES Llorenç Villalonga de Palma, en el IES Joan Ramis i Ramis de Maó y en el IES Algarb de Sant Josep de sa Talaia en Ibiza.

Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en rueda de prensa en la que ha detallado que en Palma se han registrado 65 solicitudes para las 60 plazas inicialmente previstas, una cifra que el Govern prevé ampliar hasta 70 en función de las ratios autorizadas. En Ibiza se han matriculado 22 alumnos y en Menorca otros 11.

El conseller ha asegurado que las dos aulas de Palma estarán atendidas «en principio» por ocho profesores funcionarios de carrera, mientras que en Menorca e Ibiza la docencia recaerá en el profesorado de los propios centros.

El Bachillerato de Excelencia nace con la voluntad de proporcionar a los alumnos una preparación más profunda y especializada en las diferentes materias, a través de planteamientos metodológicos rigurosos y críticos y con un alto nivel de exigencia.

El conseller ha señalado que el 90,48 % de los solicitantes de Palma procede de centros públicos, mientras que el 9,52 % restante proviene de centros concertados.

Vera ha defendido que este itinerario nace con el objetivo de ofrecer al alumnado una preparación «más profunda y especializada» mediante una metodología basada en la investigación, el pensamiento crítico, el trabajo autónomo y el desarrollo de las capacidades de análisis, síntesis y comunicación.

Según ha explicado, en función de la modalidad elegida, los estudiantes realizarán prácticas de laboratorio, elaborarán trabajos de investigación o desarrollarán ensayos para aproximar su formación al ámbito universitario.

El programa se basa en un modelo metodológico orientado a la investigación, la reflexión crítica, el trabajo autónomo y el desarrollo de las capacidades de análisis, síntesis y comunicación rigurosa.

El principal objetivo es ofrecer una formación avanzada en un entorno educativo próximo al de la enseñanza superior.

Con esta iniciativa, la Conselleria de Educación y Universidades ha indicado en un comunicado que «refuerza su compromiso con la equidad, la calidad educativa y la promoción del talento académico dentro del sistema educativo de Baleares».

La puesta en marcha del Bachillerato de Excelencia supone un paso decisivo para ofrecer itinerarios adaptados a los diferentes perfiles del alumnado, reconocer el esfuerzo y el talento, fomentar una cultura de la exigencia y preparar con las máximas garantías a los estudiantes para afrontar los estudios superiores.

Las críticas sindicales

Preguntado por las críticas de los sindicatos, que han calificado el programa de «improvisado» y «elitista», Vera las ha rechazado y ha recordado que el decreto que regula estas enseñanzas se ha tramitado durante un curso completo, pasando por las mesas sectoriales, el trámite de información pública, el Consejo Escolar y el Consejo Consultivo antes de ser aprobado por el Consell de Govern el pasado mes de abril.

El conseller ha defendido además que otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León o Aragón cuentan desde hace años con programas similares.