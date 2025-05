Éxito en el debut en Palma del ‘Balearic Islands Health Innovation Forum’

El ‘Balearic Islands Health Innovation Forum’ ha celebrado su primera edición con éxito de participación y la vocación de convertirse en una plataforma de referencia dentro del ecosistema de innovación en salud en España. Organizado por el Clúster Biotecnológico y Biomédico de las Illes Balears (BIOIB), el foro ha reunido a más de 150 profesionales y 35 ponentes expertos para reflexionar sobre los grandes desafíos de la salud, desde una visión más conectada, sostenible y basada en el conocimiento.

“Baleares tiene todo el potencial para ser un territorio referente en innovación en salud y desde BIOIB queremos ser parte activa de esa transformación”, ha señalado Zara Pons, directora gerente de BIOIB.

La jornada ha sido inaugurada por la consellera de Salud, Manuela García, y clausurada por el director general de Innovación y Transformación Digital del Govern de les Illes Balears, Sebastián González, junto al regidor de Medio Natural, Espacios Saludables, Mercados e Innovación del Ajuntament de Palma, Llorenç Bauzá.

Bajo el lema Shaping the Future of Health, el encuentro ha abierto un espacio de diálogo para abordar no solo los grandes temas que marcan la agenda global de la salud, sino también los retos específicos que afronta Baleares en este contexto: colaboración territorial, gobernanza de datos sanitarios e inteligencia artificial, economía circular, economía azul y envejecimiento activo.

Panel 1: Ecosystems Driving Health Transformation

El primer panel, moderado por Imma Salamanca (Fundació Bit), ha analizado cómo distintos territorios desarrollan modelos de innovación adaptados a sus propias realidades. Los ponentes, Carlos Lapuerta (AraHealth), Myriam Martín (TicBioMed), Carmen Planas (CAEB/UBES), Loren Carrasco (UIB) e Ion Arocena (Asebio), moderados por Imma Salamanca (Fundació Bit) han coincidido en que no existe un único modelo de innovación en salud.

Sin embargo, diferentes enfoques pueden conducir al éxito si responden a las características y necesidades concretas de cada entorno. La clave está en construir una visión compartida, promover estructuras de colaboración estable y reforzar el compromiso entre empresa, universidad, administración e instituciones.

También se ha destacado la necesidad de consolidar ecosistemas, dotándolos de espacios de cocreación, estrategias comunes y mecanismos de apoyo efectivo, especialmente para las pymes, que constituyen la mayoría del tejido del sector. También se ha reclamado mayor inversión en infraestructuras, una fiscalidad más favorable, ayudas más ágiles y una apuesta decidida por la transferencia de conocimiento, la continuidad de los proyectos y la conexión real entre innovación, formación y mercado.

Panel 2: European Health Data Space & AI

Moderado por Abel Pérez (Remex/MMD), el segundo panel ha abordado la transición hacia un sistema sanitario basado en el uso ético, seguro e interoperable de los datos. Han intervenido Marta Cuaresma (HUVM-FISEVI), Miguel Ángel Benito (IB-Salut), Marcio Borges (Hospital Son Llàtzer), Pau Pericás (IdISBa) y María Cayuela (BioSmart Data).

En conexión con la ponencia inaugural, pronunciada por Carlos Telleria (IACS Aragón), el debate se ha centrado en la transformación que impulsa el nuevo Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS), en vigor desde abril de 2025. Esta iniciativa de la Unión Europea busca garantizar el acceso regulado a los datos clínicos tanto para uso asistencial como para investigación, salud pública y regulación, a través de un modelo federado. Los ponentes han coincidido en que el acceso estructurado a los datos ya no es un deseo, sino un derecho fundamental para avanzar hacia sistemas sanitarios inteligentes.

Panel 3: Circular Economy in the Healthcare System

La tercera mesa, moderada por Marta Pons (Clúster Transició Ecològica de les Illes Balears), ha centrado el debate en cómo integrar la sostenibilidad y la economía circular en el sistema sanitario. Han participado María José Mora (Fisabio Valencia), Beatriz Piñeiro (Sergas Galicia), Joaquín González (Farmadosis), Adrián Fernández (MedicusMundi), María de los Ángeles Muñoz (Hospital Son Espases), Josep Cifre (Adalmo) y Antoni Bennàsar (UIB).

El panel ha subrayado que la sostenibilidad ya no puede considerarse solo una exigencia ambiental, sino que debe convertirse en una prioridad estratégica para el sector, en línea con la agenda de la OMS. Se ha recordado que la sanidad es responsable del 5 % de las emisiones globales y que avanzar hacia un modelo más circular exige repensar procesos, materiales y hábitos desde una lógica de eficiencia, impacto y corresponsabilidad.

Entre las propuestas destacadas, la descarbonización de centros hospitalarios, la reducción de residuos —especialmente plásticos y envases farmacéuticos— y la formación del personal sanitario como pieza clave del cambio cultural. También se ha insistido en la urgencia de establecer un marco normativo coherente y homogéneo a nivel nacional y europeo, y en la necesidad de reforzar la colaboración entre el sistema sanitario, la industria y los gestores de residuos para superar las barreras actuales y acelerar la transición hacia un modelo de salud más sostenible, centrado en el bienestar tanto de las personas como del planeta.

Panel 4: Blue Economy

Moderado por Pedro Suasi (Balearic Marine Cluster), el cuarto panel ha explorado el potencial de la economía azul como motor de innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Han participado Marcial Bardolet (IBANAT/Mallorca Preservation Foundation), Francisco Mir (CBBA), Alberto Morente (Aquicultura Balear-Culmarex), Inma Farran (Fundació Ona Futura) y Miguel Cabanellas (Instituto Español de Oceanografía).

El debate ha puesto en valor el papel estratégico del entorno marino como motor de innovación, sostenibilidad y desarrollo económico en la construcción de un nuevo modelo más conectado con la salud. Los ponentes han señalado que Baleares -por su ubicación geográfica, biodiversidad y capacidad investigadora- cuenta con condiciones únicas para liderar la economía azul en el Mediterráneo y convertirse en un referente europea en sostenibilidad marina.

Desde la biotecnología aplicada a recursos marinos hasta la creación de nuevas oportunidades empresariales ligadas a la investigación y la transferencia de conocimiento, se ha destacado la necesidad de integrar ciencia, innovación y conservación. La economía azul se plantea hoy no como una tendencia, sino como una visión de futuro estratégica para Baleares, que permite generar valor añadido en salud, proteger el ecosistema y diversificar el desarrollo económico de manera sostenible.

Panel 5: Active & Healthy Ageing

El panel de cierre, dedicado al envejecimiento activo y moderado por Zara Pons (BIOIB), ha reunido a Jair Tenorio (Hospital de La Paz / N-gene), José Hernández- Poveda (Age Reversal Institute), Fernando Barrera (CIRCE Scientific) e Isabel Ruiz (Clínica Dermei). Bajo el título Active & Healthy Ageing, el debate ha planteado un cambio de paradigma: dejar atrás el modelo de salud centrado exclusivamente en curar para avanzar hacia uno basado en la prevención y la anticipación.

Los expertos han afirmado que vivir más no basta si no se garantiza calidad de vida, entendida como la conservación de la capacidad física, cognitiva y el bienestar emocional. Muchas enfermedades que aparecen a partir de los 60 años pueden prevenirse si se actúa antes, a través de la educación, hábitos saludables y seguimiento personalizado. El envejecimiento, han subrayado, es un fenómeno multifactorial que requiere una respuesta integral y sostenida en el tiempo. Apostar por una longevidad activa implica combinar ciencia, tecnología y prevención para que las personas no solo vivan más, sino que vivan mejor.

Hacia una cita anual de referencia BIOIB ha destacado que el ‘Balearic Islands Health Innovation Forum’ representa una oportunidad estratégica para conectar talento, alinear iniciativas y proyectar una visión compartida del futuro de la salud. El evento ha servido para visibilizar proyectos transformadores surgidos en Baleares, conectar el ecosistema local con actores nacionales y fortalecer la cooperación entre ciencia, empresa, sistema sanitario e instituciones. Además, ha consolidado a las Illes Balears como un entorno idóneo para testar soluciones innovadoras en salud, sostenibilidad y digitalización, desde una escala regional con vocación global.

“Este foro no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Lo importante es lo que ocurra después: que las ideas se conviertan en proyectos, y que las conexiones generen impacto real”, concluyó Zara Pons, directora gerente de BIOIB.