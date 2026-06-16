El ex presidente del Parlament balear imputado por llamar «puto nazi» a Jorge Campos se achanta ante el juez y no declara

Balti Picornell, el ex presidente podemita del Parlament balear imputado por llaamr «puto nazi» al diputado nacional de Vox, Jorge Campos, calla ante el juez y ha optado por no declarar este martes a pesar de asegurar minutos antes que acudía a los juzgados «por ser valiente».

El ex dirigente de Podemos, ahora reconvertido en un furibundo separatista, estaba otra vez citado después de que el pasado jueves tampoco declarara, alegando que la querella no se le había notificado todavía, a pesar de que el juzgado le había mandado una notificación por SMS al investigado y se había puesto en contacto con él por vía telefónica.

De esta manera, la declaración queda ahora a expensas del pronunciamiento de la Audiencia Provincial, después de que la defensa del imputado haya recurrido la admisión a trámite de la querella de Campos.

A las puertas de los juzgados, Picornell ha reivindicado que acude a los juzgados «por ser valientes». Sin embargo, el pasado jueves aseguró a los medios de comunicación que la foto que se hizo posando junto a un grafiti que reza «J. Campos puto nazi» la hizo «en tono humorístico».

El ex presidente del Parlamet balear ha vuelto a estar arropado por una minúscula concentración independentista frente a los juzgados en la que esta vez han estado presentes políticos venidos a menos como la concejal de Més en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, que ya ha anunciado que no se presentará a las elecciones de 2027, o la edil podemita Lucía Muñoz, dirigente de un partido en caída libre y en vías de extinción.

En primera fila de la concentración ha vuelto a dejarse ver el presidente de la Assemblea Sobiranista de Mallorca, Jaume Sastre, que hace unos días puso en el centro de la diana al juez del caso, publicando su nombre y dos fotos suyas en su cuenta de X, antiguo Twitter.

El jutge que pretenia que l’ex president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, declaràs sense conèixer prèviament el contingut de la demanda interposada pel diputat feixista de VOX, Jorge Campos, és Antonio Rotger Cifre. pic.twitter.com/SDZzHeQpnP — Jaume Sastre (@vagadefam) June 12, 2026

Cabe recordar que Sastre, profesor jubilado, siempre ha batallado para imponer el catalán en las aulas de Baleares y eliminar toda presencia de español. De hecho, tal es su fe ciega en la causa independentista que en mayo del año 2014 inició una huelga de hambre para protestar contra el Govern del PP, por aquel entonces liderado por José Ramón Bauzá, aunque a los 41 días desistió sin conseguir objetivo alguno.