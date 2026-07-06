Qué camiseta lleva España hoy en el partido del Mundial 2026 contra Portugal: así es la equipación

España se mide ante Portugal en octavos del Mundial 2026 y lo hace con una camiseta diferente a la habitual, la equipación blanca que ya vistió la Selección Española en el duelo ante Uruguay de la fase de grupos. El equipo de Luis de la Fuente no juega este partido en Dallas con la camiseta roja y esto se debe a que figura como visitante en el encuentro.

Portugal figura como local y, como también viste de rojo, obliga a España a utilizar su segunda equipación. Esta es la blanca que tanto éxito ha tenido en nuestro país, considerada como una de las mejores camisetas que ha tenido España en toda su historia.

Esta camiseta blanca, de Adidas, la marca deportiva que viste a la Selección Española, toma como referencia «la tradición literaria» española. Sobre una base en blanco roto, que recuerda al color de una página antigua, aparece un patrón en tono pirita inspirado en los dibujos, trazos y grafismos de los libros y manuscritos clásicos. A ello se suman los detalles en dorado y burdeos en mangas y cuello, además de la inscripción «ESPAÑA» en la parte posterior, con la Ñ como símbolo del idioma y de la identidad cultural del país.

El partido entre España y Portugal, que arrancará a las 21:00 horas (una menos en las Islas Canarias), es el segundo de las eliminatorias del Mundial para España. El combinado nacional empató ante Cabo Verde (0-0) y derrotó a Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0) en la fase de grupos. Así, quedó primera de grupo y se midió a Austria, a la que goleó por 3-0 en dieciseisavos.

En este encuentro, España jugará con la camiseta blanca.Es la segunda vez que España usa esta camiseta en el Mundial. Lo hizo en el duelo ante Uruguay que se disputó en la ciudad mexicana de Guadalajara y correspondió al tercer encuentro de la fase de grupos. Antes se usó en un duelo amistoso en marzo ante Serbia en Villarreal.

«La colección supone además un hito para la marca al devolver el trébol a la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en 36 años. Presente en el lado derecho del pecho, este símbolo recupera una de las señas de identidad más icónicas de adidas en un momento clave para la cultura del fútbol, en el que la camiseta trasciende cada vez más el terreno de juego y las gradas», comentó Adidas sobre esta camiseta.