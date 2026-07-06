¿Qué significa la nueva bandera amarilla con una raya negra que te puedes encontrar en las playas españolas? Mucha gente no lo sabe y su incumplimiento conlleva multas

Llega la temporada de playas en las costas españolas, donde, gracias a nuestro clima, la mayor parte del tiempo podemos disfrutar de sus aguas y bañarnos. Aun así, habrá que estar siempre precavidos y asegurarnos al entrar a la arena del color de la bandera que ondea en la playa en la que nos situemos, con el fin de poder disfrutar nuestros baños como corresponde. Estas banderas nos ayudan a identificar el estado de nuestras playas y, sobre todo, el estado de las aguas.

El color de la bandera nos indicará si nos podemos bañar tranquilos (verde), si debemos tener precaución (amarilla) y si no tenemos permitido bañarnos (roja).

Estas nuevas banderas con simbología no suponen una sustitución de las ya existentes, sino una integración de elementos para facilitar la calidad de vida de las personas daltónicas.

Banderas de la playa con símbolos

El sistema de aviso de peligrosidad en las playas es reconocido por todo el mundo, pero hay una pequeña minoría de la población a la que su identificación se les complica: los daltónicos. Para tener en cuenta a este grupo, se diseñó una serie de banderas; el sistema internacional (Color ADD) utiliza símbolos negros simples para identificar banderas sin necesidad de identificar colores.

Bandera roja : a esta bandera se le identifica con un triángulo dentro de la bandera.

: a esta bandera se le identifica con un triángulo dentro de la bandera. Bandera amarilla : a esta bandera se la identifica con una línea amarilla dentro de la bandera.

: a esta bandera se la identifica con una línea amarilla dentro de la bandera. Bandera verde: la suma de los dos anteriores elementos (línea y triángulo) forma el significado correspondiente a una bandera verde.

Este sistema aún no se ha implementado en toda España, ya que depende de la gestión de cada ayuntamiento. Sin embargo, la adopción del código ColorADD está creciendo con gran rapidez por todo el litoral español.

Las localidades más destacadas en la implementación de este código son como Benidorm, Cádiz, Santa Pola, Valencia o Santiago del Teide en Tenerife.