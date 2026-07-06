Garamendi dará más poder interno a Sánchez Llibre tras las elecciones en CEOE: «Ahora es de su núcleo duro»

«Ahora mismo es uno de los suyos, de su núcleo duro. Garamendi se apoya en cuatro vicepresidentes para llevar a cabo su gestión y Sánchez Libre es uno de ellos». «Ha hecho un gran trabajo y ha ayudado mucho en estos cuatro años. Hemos obtenido algunas victorias importantes en leyes que quería aprobar este Gobierno y él ha sido clave en esa victoria».

Así se manifiestan fuentes internas de la CEOE cercanas a Antonio Garamendi, presidente de la patronal, sobre la figura de Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo, que en 2022 impulsó una candidatura alternativa en las elecciones a la patronal.

En 2022, Sánchez Llibre era muy crítico con Garamendi e impulsó a la candidata Virginia Grinda para disputar las elecciones al empresario vasco. La derrota de Sánchez Llibre fue total, lo que provocó que Garamendi estuviera dispuesto a dejarle sin una vicepresidencia de la CEOE, algo que finalmente no ocurrió.

Lo que sí hizo Garamendi fue vaciar su vicepresidencia de todas las competencias internas. Fue el único de los ocho vicepresidentes de la CEOE que no tenía competencias internas. Fue el «castigo» por haber impulsado una candidatura alternativa.

Cuatro años después, la situación ha dado un giro de 180 grados. Sánchez Llibre es uno de los vicepresidentes de confianza de Garamendi y se apoya en él a la hora de tomar muchas decisiones. Tanto es así que, si Garamendi gana las elecciones del 2 de octubre, rehabilitará a Sánchez Llibre en el organigrama interno. «Estoy seguro de que lo va a hacer», asegura una fuente interna.

Dentro de la CEOE, la idea de recuperar para el organigrama a Sánchez Llibre tiene todos los apoyos. «Ha hecho un gran trabajo este tiempo. El presidente creó una Comisión de Relaciones con las Cortes en la que puso al responsable de la patronal valenciana, Salvador Navarro, porque le apoyó en las elecciones de 2022, pero todavía estamos por saber qué ha hecho realmente el valenciano en esa Comisión. Esa labor la ha hecho Sánchez Llibre y el resultado ha sido muy bueno», explica otra fuente interna.

«Es verdad que la aritmética parlamentaria le ha beneficiado desde 2023, pero ha hecho una labor muy buena y hemos obtenido importantes victorias gracias a su labor», insiste.

En efecto, los contactos de Sánchez Llibre con Junts han permitido que con los votos de los independentistas catalanes se haya frenado la reforma de la ley de reducción de la jornada laboral, una de las principales batallas de Yolanda Díaz y a la que la CEOE se opuso radicalmente.

Otra batalla ganada por la CEOE a Yolanda Díaz fue la entrada en vigor de Verifactu, que finalmente se aplazó. Y ahora está abierta la pelea por el registro horario y por la ampliación de 2 a 10 días del permiso por fallecimiento de familiar.

Sánchez Llibre también ha puesto de su parte y ya ha manifestado su apoyo a Garamendi, antes incluso de que se convocaran las elecciones. El empresario vasco tiene además el apoyo de Cepyme (83 vocales) y prácticamente con toda seguridad de la patronal de Madrid (45 vocales). Todo apunta a que no habrá candidato alternativo y que Garamendi será reelegido presidente de la patronal.