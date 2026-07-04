Es oficial: el mapa de las 48 playas con bandera negra este verano 2026 en España

España vuelve a situar cientos de sus playas entre las mejor valoradas de Europa, pero el verano de 2026 también deja la otra cara del litoral. Ecologistas en Acción ha publicado una nueva edición de su informe Banderas Negras 2026, en el que identifica 48 playas y zonas costeras por problemas de contaminación o de gestión ambiental, dos por cada provincia y ciudad autónoma con costa.

Estas banderas no son un distintivo oficial de las administraciones ni implican, por sí solas, que el baño esté prohibido o que exista un riesgo sanitario. Se trata de una clasificación elaborada por la organización ecologista para denunciar situaciones que, a su juicio, requieren una actuación urgente por parte de las administraciones.

¿Qué indican las banderas negras en la playa?

El informe analiza cerca de 8.000 kilómetros de costa española y señala aquellas zonas donde detecta los problemas ambientales más importantes. En la edición de 2026, la principal causa vuelve a ser la contaminación derivada de vertidos, deficiencias en el saneamiento o fallos en los sistemas de depuración, responsable de 14 de las 48 banderas negras.

Además de todos estos problemas, el informe identifica otras causas que han motivado la concesión de banderas negras.

Entre ellos destacan los daños sobre la biodiversidad y los ecosistemas costeros, el avance de la urbanización sobre el litoral y la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, así como diversos episodios de contaminación química. También se señalan los efectos de la masificación turística en determinados lugares, la ejecución de obras costeras consideradas perjudiciales para el medio ambiente, la acumulación de residuos y plásticos en algunas zonas y, en menor medida, el deterioro del patrimonio histórico situado junto a la costa.

El mapa incluye playas de toda España

Las 48 playas negras están repartidas por todo el litoral español, incluyendo la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Entre los espacios que vuelven a aparecer destacan algunos ya conocidos por su problemática ambiental, como el Mar Menor o la bahía de Portmán, mientras que otros reflejan situaciones relacionadas con la presión urbanística, la pérdida de hábitats naturales o la contaminación de las aguas.

Según Ecologistas en Acción, muchos de estos casos son recurrentes y continúan figurando en el informe porque las causas que motivaron su inclusión no se han resuelto completamente.

Playas afectadas

¿Esta bandera prohíbe el baño?

No necesariamente. La presencia de una bandera negra no implica automáticamente que una playa sea insegura para el baño. La calidad sanitaria del agua corresponde a los controles realizados por las comunidades autónomas y las autoridades competentes durante toda la temporada.

El informe pretende llamar la atención sobre problemas ambientales de fondo, como la degradación de ecosistemas costeros, la contaminación persistente o una gestión considerada insuficiente del litoral, más allá de los parámetros que determinan si una playa es apta para el baño.