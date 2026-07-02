Las playas de España donde es más probable que te pique una medusa este verano: los socorristas están en alerta

La llegada del verano nos permite disfrutar de una de las maravillas de nuestro país, nuestras playas. La playa de Bolonia, la playa de Rodas o la playa de la Concha son algunas de las mejores playas de España, las cuales nos brindan uno de los mejores paisajes que podemos contemplar, sobre todo al amanecer y al atardecer.

Estos entornos naturales albergan gran fauna, que a veces puede hacer que choquen las existencias de distintas especies. El fuerte oleaje, las resacas y las bacterias son peligros comunes en nuestras playas, pero hay uno que suele ser de los que más temor da a la población: la fauna marina. Dentro de este inmenso reino animal, las más comunes en nuestras playas son las medusas.

Playas con mayor concentración de medusas

Las playas de Andalucía son las más afectadas de nuestro país. Acumula históricamente la mitad de las playas con mayor número de reportes del país debido al calor de sus aguas del sur.

Destacan las playas de La Bajadilla, Playa de los Muertos, Piedra Galera y Aguadulce (Almería). Málaga concentra una gran cantidad de especies de medusa en sus playas de Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Puerto Banús, Estepona. Granada y Cádiz también estaban afectadas, sobre todo las playas de Calahonda y Motril.

La región de Murcia, especialmente La Manga del Mar Menor, es una zona de acumulación típica donde las medusas quedan atrapadas por las corrientes de la laguna y el Mediterráneo.

Playas como la de Heliópolis en Benicasim o Tavernes de la Valldigna (Valencia) sufren cierres intermitentes y banderas rojas por la acumulación de medusas.

En la zona catalana tenemos puntos críticos en las calas de la Costa Brava, destacando las apariciones de medusas velero.

En el archipiélago balear, las corrientes del mar empujan oleadas de medusas a las playas turísticas de las islas.

¿Qué hago si me pica una medusa?

Si sufres una picadura mientras estás en el mar, se recomienda el seguimiento de estas medidas: