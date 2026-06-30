Las autoridades y el Gobierno instan a los bañistas españoles a extremar las precauciones por la bacteria carnívora: playas afectadas y qué hacer en caso de infección

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El presente cambio climático genera condiciones favorables para la expansión de distintas bacterias del género Vibrio, aunque las infecciones aún son poco frecuentes, señalan los organismos europeos especialistas en salud. En España, la vigilancia se ha intensificado en comunidades costeras como Galicia y Andalucía durante el periodo vacacional.

La bacteria carnívora

El Vibrio vulnificus, denominado «bacteria carnívora», es un germen que vive de forma natural en aguas marinas cálidas, estuarios y zonas donde se mezclan el agua dulce y la salada. Además, se la conoce con ese nombre debido a que puede provocar infecciones graves en la piel y los tejidos blandos cuando entra en contacto con una herida abierta. Esta bacteria también se puede transmitir por el consumo de marisco crudo o poco cocinado, sobre todo en ostras, pero en la mayoría de los casos no desarrolla complicaciones graves.

Zonas afectadas: Galicia y Andalucía

Las autoridades han reforzado la vigilancia en varias zonas del litoral gallego y andaluz, donde las condiciones ambientales del verano favorecen la presencia de estas bacterias. Los expertos señalan que el riesgo para la población sigue siendo bajo y que no existe una recomendación para dejar de acudir a las playas. Aunque, aconsejan adoptar medidas preventivas en personas con heridas recientes, enfermedades hepáticas, diabetes o un sistema inmunitario debilitado.

¿Cómo evitar la infección?

Los especialistas expresan que se deben seguir unas medidas de prevención que son las siguientes:

No bañarse si se tienen heridas abiertas, cortes o puntos de sutura.

Cubrir completamente cualquier lesión antes de entrar al mar.

Evitar consumir marisco crudo o poco cocinado.

Lavar inmediatamente cualquier herida que haya estado en contacto con el agua del mar.

Acudir al médico si aparece un dolor intenso, enrojecimiento, inflamación, ampollas o fiebre tras un baño o después de manipular marisco.

Los síntomas

Los síntomas principales pueden ser el enrojecimiento, la inflamación, dolor y ampollas alrededor de la herida. Además, en los casos más graves puede evolucionar más rápido y provocar una infección. Por ello, para evitar que la situación se complique, el acudir al médico de manera precoz es fundamental. A su vez, las personas con enfermedades crónicas o con las defensas bajas son quienes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones si tuvieran esta bacteria.

El baño

Los expertos cuentan que las infecciones por la bacteria carnívora son poco habituales y que no existe una alerta que desaconseje el baño en las playas españolas. Aún así, aconsejan estar pendientes de la información y los avisos de las autoridades locales, respetar cualquier restricción temporal que se establezca y extremar las precauciones si se pertenece al grupo de riesgo.