Detenido en Arahal un repartidor de pollos que era uno de los atracadores más buscados de Francia

Lo que para los vecinos de Arahal (Sevilla) era la historia de un trabajador más del municipio ha terminado convirtiéndose en un caso policial de alcance internacional. El hombre al que todos conocían como Eric, repartidor de pollos asados y ocasional jornalero en campañas agrícolas, era en realidad Dominique Delattre, uno de los fugitivos más buscados por las autoridades francesas tras escapar de prisión hace más de 20 años.

La Policía Nacional logró detener al prófugo después de una compleja investigación desarrollada junto al equipo FAST Francia, especializado en la localización de delincuentes huidos. Todo comenzó en 2023 y, durante tres años, los investigadores ejecutaron hasta cinco Órdenes Europeas de Investigación antes de confirmar que el fugitivo se ocultaba en la localidad sevillana. Finalmente, fue arrestado cuando salía a pie de su domicilio, poniendo fin a una fuga iniciada en octubre de 1997.

Delattre estaba en busca y captura por su participación, junto a otros dos cómplices, en un violento asalto con armas de fuego a un furgón blindado que transportaba dinero procedente de una sucursal bancaria. Durante el atraco, uno de los vigilantes resultó gravemente herido. Tras ser condenado, consiguió escapar de una prisión al sur de Francia, convirtiéndose desde entonces en uno de los delincuentes más buscados del país.

Lo más sorprendente del caso es que durante años consiguió llevar una vida completamente normal en Arahal (Sevilla). Según relatan sus vecinos, trabajó primero repartiendo comida para un establecimiento de kebab y, posteriormente, para un asador de pollos del mismo municipio. Además, participaba en campañas de recogida de aceituna para obtener ingresos adicionales y mantenía una relación de pareja con una vecina de la localidad. Nadie sospechaba que escondiera un pasado criminal de tal calibre.

Quienes lo conocían aseguran que era una persona discreta, amable y perfectamente integrada en el pueblo. Apenas hablaba de Francia y nunca explicó con claridad por qué había decidido instalarse en España. Algunos conocidos recuerdan que comentaba que apenas regresaba a su país de origen, ya que sus padres habían fallecido. De hecho, había anunciado recientemente que pensaba viajar a Francia durante el verano por un asunto relacionado con una herencia.