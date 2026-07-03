Detenido en Granada por asaltar una veintena de coches en un aparcamiento y utilizar una tarjeta robada

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre de 35 años como presunto autor de una veintena de robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en un aparcamiento público de la capital. Además, también se le ha imputado un delito de estafa por utilizar de forma fraudulenta una tarjeta bancaria sustraída durante uno de los asaltos.

La investigación comenzó después de que numerosos usuarios denunciaran daños en sus vehículos y la desaparición de efectos personales. Los agentes comprobaron que el presunto autor de los hechos seguía un mismo patrón de actuación: fracturaba las ventanillas de los turismos para acceder al interior y apoderarse de cualquier objeto de valor que encontrara, desde dispositivos electrónicos y herramientas hasta documentación y tarjetas bancarias.

La investigación policial ha permitido relacionar al sospechoso con una veintena de robos cometidos en el mismo aparcamiento. Uno de los hechos que resultó clave para la investigación fue el uso de una tarjeta bancaria sustraída a una de las víctimas. El detenido realizó una compra antes de que el propietario pudiera bloquearla, lo que permitió a los investigadores seguir su rastro mediante las imágenes de videovigilancia y otras diligencias policiales.

Tras reunir los indicios necesarios, los agentes localizaron y arrestaron al presunto responsable, que cuenta con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Se le imputan delitos de robo con fuerza en interior de vehículos y estafa por el uso fraudulento de la tarjeta bancaria.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, mientras la Policía Nacional mantiene abierta la investigación por si pudiera estar relacionado con otros robos de características similares cometidos en la capital granadina. No se descarta, por tanto, que puedan aparecer nuevas víctimas a medida que avance la investigación.

De igual forma, fuentes policiales han querido recordar la importancia de no dejar objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos, ya que este tipo de pertenencias suelen convertirse en el principal reclamo para los autores de robos en establecimientos públicos. Nuevamente, la investigación de la Policía Nacional da sus frutos para paralizar, en este caso, la oleada de robos en el interior de los vehículos que están sufriendo en Granada.