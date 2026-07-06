Marlaska obliga a patrullar a los guardias civiles en coches de hasta 30 años y sin aire acondicionado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, obliga a los guardias civiles a combatir la delincuencia en vehículos viejos, de hasta 30 años; o de unos 15 años, pero machacados a kilómetros, por lo que tampoco están en condiciones para un efectivo trabajo policial. Por si fuera poco, algunos agentes también están patrullando sin aire acondicionado en plena ola de calor, «con temperaturas de hasta 43 grados».

Los guardias civiles de Seguridad Ciudadana están que trinan por las «pésimas condiciones» en las que tienen que desarrollar su trabajo, con medios tan precarios. Además, mientras tanto, ven cómo los Mossos d’Esquadra y los policías nacionales estrenan vehículos cada cuatro años mediante contratos de renting, lo que les hace sentir que el abandono y desdén» es sólo hacia ellos.

Esta situación no es un hecho aislado, sino que se repite a lo largo y ancho del país. Y de forma más virulenta en Andalucía, Extremadura y Murcia, según declaran a OKDIARIO desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria. Curiosamente, comunidades gobernadas por el PP.

«Algunos de los vehículos presentan un estado tan deteriorado que podrían formar parte de una concentración de coches clásicos. Sin embargo, lejos de ello, son utilizados diariamente para atender avisos, intervenir en situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de miles de ciudadanos», critica la asociación.

Un calvario que también sufren otras especialidades, como la de Tráfico, a lo largo y ancho del país, cuyos efectivos van con vehículos de hasta 500.000 kilómetros.

Granada, muy afectada

Descendiendo más en el problema, una de las provincias más golpeadas con esta precariedad es Granada, donde «el 40% de los vehículos de Seguridad Ciudadana tienen entre 300.000 y 500.000 kilómetros», según declaran a este diario desde AUGC Granada, criticando que esta «chatarra debería estar ya en el desguace».

Incluso, en esta provincia se ven obligados a patrullar en una tartana de hasta 600.000 kilómetros. Esta halaja se encuentra en Pinos Puente, precisamente uno de los municipios más conflictivos de Granada. Además, carece de aire acondicionado. Más aún, es el único vehículo que tienen. Y también tiene sólo tres puertas.

Unas características que ya de por sí por separado lo hacen «completamente inadecuado para el trabajo policial diario», como denuncia la asociación, subrayando que Pinos Puente es, además, «una de las demarcaciones con mayor carga de trabajo y conflictividad de Andalucía».

El pasado martes, este vehículo en cuestión ya tenía 551.693 km, como puede ver en la fotografía que acompaña a esta información. Y por cada ocho horas de trabajo, los coches de Seguridad Ciudadana suman mínimo 100 kilómetros. En consecuencia, incluso uno nuevo, al año de estar patrullando, ya está machacado. «No se puede garantizar un servicio del siglo XXI con vehículos del siglo pasado», critican los afectados.

Además, según la AUGC, en esta provincia sufren «el mayor retroceso en medios materiales desde la época de Luis Roldán», ya que donde debería haber cinco o seis vehículos, sólo hay dos o uno. Por ello, AUGC Granada exige soluciones inmediatas ante este «grave problema», que pasan por una inversión urgente en el parque móvil y el fin de esta política de «abandono, improvisación y desprecio» hacia quienes garantizan la seguridad.

Además, subraya que no es una cuestión de «comodidad, sino de seguridad, de prevención de riesgos laborales y de respeto hacia los profesionales que garantizan la seguridad pública las 24 horas del día».

El Gobierno presume de bonanza

«Mientras el Gobierno insiste en transmitir a la ciudadanía que la economía española va como un tiro, la realidad que viven cada día los guardias civiles demuestra que esa supuesta bonanza económica no se traduce en una inversión suficiente para dotar a los agentes de los medios materiales imprescindibles para desempeñar su trabajo con seguridad y eficacia», critica la asociación mayoritaria de guardias civiles.

Y reclama al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil un plan urgente de renovación del parque móvil a nivel nacional, «priorizando la sustitución de aquellos vehículos que, por su antigüedad, kilometraje y estado de conservación, ya no reúnen las condiciones mínimas para prestar un servicio policial con garantías».

Por ejemplo, Marlaska ha entregado a los guardias civiles de Policía Judicial de La Coruña un coche de 25 años para perseguir a los delincuentes, por lo que «no es apto para la labor policial y pone en riesgo la vida de los agentes», como denuncia la AUGC.

El año pasado, el ministro les dio uno nuevo de renting; el verano pasado se lo quitó y les entregó uno de 18 años «con muchos fallos» y, al quejarse los guardias civiles, el pasado mes de febrero se lo cambió por este de 25 años y 350.000 kilómetros que está todavía peor y sufre constantes averías.

«El Gobierno sigue sin ser consciente de que la seguridad de los ciudadanos cuesta dinero. Mientras no se invierta lo necesario en medios, es imposible dar seguridad, y lo peor es que se pone en riesgo a quienes intentamos garantizarla», declara a OKDIARIO indignado Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Cinco en un sólo coche

Como ya ha informado este diario, ante la escasez de vehículos, se ha estado obligando a guardias civiles a patrullar a pie en muchas zonas de España. Por ejemplo, en Granada y Sevilla. Una situación a la que se puso fin tras destaparla OKDIARIO. Además, debido a la falta de vehículos, hasta cinco agentes llegan a salir de patrulla en un sólo coche en diversos cuarteles, cuando lo normal es que se repartieran en dos coches y así realizar una labor más efectiva de atención al ciudadano.

Además, el pasado mes de enero, en la citada localidad de Pinos Puente, el único coche que salía a patrullar era otro que no cumplía la normativa en cuanto a colores, pegatinas y elementos reflectantes para aumentar la visibilidad. Sólo tenía la parte frontal verde y con la serigrafía obligatoria, pero el resto del coche era blanco y sin los símbolos de la Benemérita, algo inaudito. Y así no debía salir de patrulla, pero estuvo haciéndolo «durante tres meses», hasta que lo destapó la asociación mayoritaria en este diario.

Entonces, retiraron aquel vehículo del servicio, pero tras aquello han sido castigados con esta chatarra de 600.000 kilómetros.

Lo cierto es que, según revela el responsable jurídico de la AUGC, «es una práctica habitual que las ITV hagan la vista gorda con los coches policiales, aunque tengan cosas estropeadas». Y que, por pasarla, «cuando los agentes advierten de que en los vehículos falla algo, los mandos se acogen precisamente a que la ha pasado», restándole crédito a la denuncia de los guardias civiles.

«Los ciudadanos merecen una Guardia Civil equipada con medios dignos, seguros y acordes con la responsabilidad que desempeñan», sentencia la AUGC. Y exige nuevamente con urgencia, junto a otras cuatro asociaciones, la dimisión de la directora general, Mercedes González, y del DAO, Manuel Llamas, por su imputación en el caso de las cloacas del PSOE por prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia.

Como ha informado OKDIARIO, guardias civiles han sido suspendidos por mucho menos que el DAO. Entre los casos destaca el de un agente al que le pidieron un año de suspensión de empleo y sueldo «por llamar embustero a Zapatero».

Otros fueron represaliados por consultar el DNI de su hermano o la matrícula del prófugo Carles Puigdemont. «¿Por qué a un guardia civil se le puede suspender por hechos de mucha menor entidad y el DAO continúa en el cargo? «La igualdad de trato y la ejemplaridad no pueden depender del empleo. Si las normas se aplican a la base, también han de aplicarse a la cúpula», sostiene Olaya Salardón, portavoz nacional de la asociación mayoritaria.