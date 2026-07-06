Las mejores apuestas y pronósticos al España-Portugal de octavos de final del Mundial

España y Portugal se juegan este lunes en Dallas el pase a cuartos de final del Mundial 2026. Dos de las mejores selecciones del mundo, finalistas en la última Liga de Naciones, se vuelven a enfrentar en un escenario de la talla de una Copa del Mundo, como en Sudáfrica 2010. En OKDIARIO te contamos las mejores apuestas para el partido y los pronósticos más interesantes del encuentro que arranca a las 21:00 horas.

Este España-Portugal es, sin duda alguna, el duelo más llamativo de los octavos del Mundial. Los de Luis de la Fuente llegan invictos tras sumar siete puntos (dos victorias y un empate) en la fase de grupos y eliminar a Austria en dieciseisavos, mientras que los de Roberto Martínez se clasificaron como segundos con dos empates y un triunfo y luego se cargaron a Croacia.

Así, España y Portugal se miden en una ronda en la que aún vemos selecciones de nivel medio-bajo. La favorita es la selección y que gane se paga a 1,90 por euro apostado, mientras que las principales casas de apuestas indican que el resultado más probable es de 0-1 a favor de los de De la Fuente, algo que se paga a 7,50. De ahí que la cuota más llamativa sea la de -2,5 goles, que también se paga a 1,90.

Este España-Portugal también enfrenta a dos de los principales goleadores. Por un lado, Mikel Oyarzabal, con cuatro goles anotados, es otra cuota que se contempla en los grandes mercados de apuestas y se paga a 2,40. Menor es la cantidad a percibir por el tanto de Cristiano Ronaldo, que, pese a llevar tres, las casas de apuestas consideran más probable que vea puerta este lunes.

Las mejores cuotas del España-Portugal

La otra gran cuota indica que este choque tiene muchas papeletas de marcharse a la prórroga, como ocurriera el año pasado en la final de la Liga de Naciones. Por eso, que ni España ni Portugal marquen en los 90 minutos reglamentarios se paga a 1,95. Esas son las mejores opciones para disfrutar, siempre con responsabilidad, de este gran partido de selecciones.