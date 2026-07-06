Emotivo homenaje a Diogo Jota en el videomarcador del Dallas Stadium antes del España – Portugal

Más que emotivo fue el homenaje a Diogo Jota en el gran videomarcador del Dallas Stadium previo al España – Portugal de los octavos de final del Mundial 2026. La imagen del que fuera jugador de la selección lusa apareció una vez terminó el himno portugués en el estadio. Ha sucedido en todos los partidos de Portugal en esta Copa del Mundo.

Acabó ‘As Armas’, el precioso himno luso, y la imagen de Diogo Jota en blanco y negro silenció el Dallas Stadium. Un precioso homenaje a un grandísimo jugador que hace un año, el 3 de julio de 2025, fallecía en un trágico accidente de tráfico en España junto a su hermano. Una tragedia que golpeó a todo el mundo del fútbol, pero especialmente a esta selección portuguesa y al Liverpool, su club.

Un homenaje que Portugal está llevando a cabo en todos sus partidos de esta Copa del Mundo. Además de mostrar su imagen en el videomarcador tras el himno, todos los jugadores del equipo luso llevan una pulsera con todos los nombres de la convocatoria, incluido el de Jota.

España sale con todo ante Portugal

Luis de la Fuente no toca lo que funciona. España se jugará el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 contra Portugal en Dallas y lo hace con el mismo bloque que firmó la mejor actuación del campeonato ante Austria. El 3-0 en Los Ángeles despejó muchas dudas y consolidó un once que ya parece el equipo de confianza del técnico riojano para las grandes noches.

En la portería no hay debate. Unai Simón seguirá siendo el titular. El guardameta del Athletic ha respondido a la confianza de De la Fuente con una seguridad enorme y España todavía no ha encajado gol en el Mundial. Por delante, la defensa también parece definida. Pedro Porro se ha ganado el puesto en el lateral derecho, mientras que Cucurella es indiscutible en la izquierda tras su partidazo ante Austria, donde repartió dos asistencias. En el centro de la zaga, Cubarsí y Laporte parten con ventaja.

En el centro del campo, De la Fuente mantendrá su sala de máquinas. Rodri será el eje, acompañado por Pedri y Dani Olmo, tres futbolistas destinados a marcar el ritmo del encuentro ante una Portugal que presiona con intensidad y que ya puso en muchos problemas a España en la final de la Liga de Naciones. La clave será tener más fluidez con balón y evitar pérdidas que permitan correr al conjunto portugués.

Arriba, el seleccionador apostará por el talento y la movilidad. Baena partirá desde uno de los costados con libertad para aparecer por dentro, Lamine Yamal será la gran amenaza por la derecha y Mikel Oyarzabal repetirá como delantero centro después de su doblete frente a Austria. El atacante de la Real Sociedad ha justificado la confianza del seleccionador y se ha convertido en una pieza capital para presionar, asociarse y atacar el área.