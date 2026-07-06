La nueva temporada comienza con la salud: el Mallorca inicia sus chequeos médicos en Juaneda Hospitales

El RCD Mallorca ha iniciado hoy su pretemporada con los habituales reconocimientos médicos en la Unidad de Cardiología de Juaneda Hospital Miramar. Como Servicio Médico Oficial del club y tras una década acompañando al primer equipo, Juaneda Hospitales vuelve a poner a disposición del RCD Mallorca sus profesionales, tecnología y capacidad diagnóstica para velar por la salud de los jugadores durante toda la temporada.

La colaboración entre Juaneda Hospitales y el RCD Mallorca refleja una alianza basada en valores compartidos, como el cuidado de las personas, la prevención, el esfuerzo y la excelencia. Desde hace décadas, Juaneda Hospitales mantiene un firme compromiso con la salud en Baleares y con el apoyo al deporte balear, acompañando a deportistas y clubes con la misma vocación asistencial con la que cuida de miles de pacientes cada año.

Tras estas pruebas en el Servicio de Cardiología de Juaneda Hospital Miramar, el siguiente paso del chequeo habitual de pretemporada será la realización de las analíticas, cuyas tomas tendrán lugar en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, por profesionales de Juaneda Hospitales, al objeto de realizar un perfil analítico completo de cada jugador.

Estas revisiones médicas, así como la puesta al servicio del Club de los profesionales y de nuestros equipos tecnológicos, se realizan, un año más, gracias al acuerdo de patrocinio del primer equipo mallorquín, renovado para el periodo de 2024 a 2028, que convierte a Juaneda Hospitales en el Servicio Médico Oficial del RCD Mallorca.

El chequeo de estos días, explica el médico cardiólogo y especialista en Cardiología Deportiva de Juaneda Hospital Miramar, Dr. Andrés Glenny, «consiste en tres pruebas básicas: un electrocardiograma, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo, además de una entrevista personal, para actualizar la historia clínica de cada jugador».

Tras el electrocardiograma, «seguimos con un ecocardiograma, para ver la estructura del corazón, de las válvulas, el músculo y su tamaño»; a continuación, se somete al deportista a una prueba de esfuerzo, «para asegurarnos de que en pleno partido no aparezcan arritmias, alteraciones de la tensión o cualquier riesgo que derive en una complicación».

Si los resultados del electro o de la ergometría hicieran sospechar de alguna irregularidad con posibilidad de patología, «se realizarán pruebas más específicas, como un holter, para detectar arritmias, o una resonancia magnética que pueda mostrar un problema estructural, reduciendo con ello el riesgo de muerte súbita u otras complicaciones.

El uso de los tres nuevos equipos de resonancia magnética con IA, los primeros de Baleares, en servicio en Juaneda Hospitales desde 2025, «suponen una mejora sustancial en las pruebas, por la más alta precisión de las imágenes diagnósticas, que cuando se complementan con un alto conocimiento de estas patologías, nos ofrecen unos resultados de una muy alta calidad y precisión diagnóstica».

Manu Morlanes, centrocampista, fue uno de los primeros en pasar las pruebas. «Me siento súper bien», comentaba, tras realizarse las pruebas, y continuaba: «Es mi tercer año y, como siempre, la atención en Juaneda Hospitales ha sido magnífica, para medir cómo llegamos después del mes de vacaciones y parece que todo ha salido bien. Y desde ya, que hoy empieza todo, pues a pensar en esta temporada».

Por su parte, el delantero Abdón Prats destacó, a su paso por Juaneda Miramar, que «a lo largo de los años he visto cómo el hospital ha crecido de una manera abismal, se ha colocado entre los mejores y es una referencia. Es un honor venir aquí cada año y ser tratado tan bien y sentirme como uno más de la familia. Este verano he venido varias veces por una otitis, me han tratado muy bien y he estado muy a gusto».

Con el inicio de estos reconocimientos médicos, Juaneda Hospitales y el RCD Mallorca reafirman una alianza consolidada a lo largo de los años, basada en la confianza, la innovación médica y el compromiso compartido con la salud y el rendimiento deportivo. Una colaboración que refleja la apuesta de Juaneda Hospitales por promover hábitos saludables.