Juaneda Hospitales reduce de días a minutos la identificación de bacterias y hongos para personalizar cada tratamiento

El Laboratorio de Análisis Clínicos de Juaneda Hospital Miramar ha incorporado, por primera vez en la sanidad privada balear, la tecnología MALDI-TOF, capaz de identificar en minutos bacterias y hongos responsables de las infecciones, un proceso que hasta ahora requería entre 24 y 72 horas. Este avance supone un «salto cuántico» para el paciente, tanto en tiempos de espera como en especificidad y seguridad del tratamiento.

Esta nueva tecnología beneficiará a todos los pacientes, especialmente a aquellos con infecciones complejas de Juaneda Hospitales, cuyas muestras se centralizan en el Laboratorio de Análisis Clínicos de Juaneda Hospital Miramar, donde se ha instalado el equipo MALDI-TOF, Biotyper Sirius.

La nueva tecnología MALDI-TOF permite realizar diagnósticos más rápidos e iniciar tratamientos más específicos desde fases más tempranas de la infección, favoreciendo una reducción más rápida de los síntomas (como dolor, fiebre alta o riesgo de complicaciones). Además, contribuye a disminuir el uso innecesario de antibióticos de amplio espectro, ayudando a prevenir la aparición de resistencias bacterianas y aumentando la seguridad de los pacientes, especialmente de aquellos ingresados o en situación de mayor vulnerabilidad.

«La OMS ha advertido de que en 2050 las infecciones por bacterias resistentes podrían ser la primera causa de muerte a nivel mundial. Infecciones tan comunes como una infección urinaria o una otitis podrían llegar a no disponer de un antibiótico eficaz y cirugías tan habituales como una apendicitis podrían conllevar un mayor riesgo al no disponer de una cobertura antibiótica tan efectiva como la actual».

Son palabras de la Dra. Laura García, directora técnica de los Laboratorios de Análisis Clínicos de Juaneda Hospitales, poniendo en evidencia la importancia de la llegada de esta nueva tecnología: «Hasta ahora se tardaban hasta tres días en identificar qué tipo de microorganismo estaba causando la infección de un paciente que acudía a urgencias presentando síntomas o estaba ingresado. El nuevo sistema MALDI-TOF lo resuelve en minutos a partir de un cultivo positivo».

Esta mayor velocidad y precisión en la identificación del microorganismo que posibilita el MALDI-TOF permite al médico iniciar una terapia antibiótica más personalizada y dirigida para cada paciente, lo que redunda en su seguridad y bienestar e indirectamente reduce el uso de antibióticos y contribuye a la lucha contra la resistencia antimicrobiana.

Con las técnicas tradicionales hay que esperar hasta tres días para obtener la identificación del microorganismo causante de la infección. Durante ese tiempo, el médico se ve obligado a cubrir los microorganismos más frecuentes con uno o varios «antibióticos de amplio espectro» y sólo cuando se dispone de los resultados del laboratorio se puede prescribir el antibiótico dirigido. «El tiempo es vital para evitar la progresión de la infección y la especificidad para garantizar la eficacia del tratamiento», destaca la Dra. García Ferragut. Y añade: «El MALDI-TOF ha implicado un salto cuántico entre lo que era la identificación por métodos tradicionales y la que disponemos ahora».

Con esta innovadora tecnología, se identifican los microorganismos por su perfil proteico (una especie de huella dactilar) mediante espectrometría de masas asistida por inteligencia artificial. «Comparamos los resultados de la huella proteica con una base de datos de más de 5.000 microorganismos en cuestión de minutos, permitiendo informar del resultado de forma rápida y precisa», explica la Dra. María José Espinar, responsable de Microbiología de los laboratorios.

Esta rapidez y exactitud no solo tiene un beneficio terapéutico, al aplacarse antes los síntomas y el riesgo de complicaciones, sino que en el paciente reduce la sensación de ansiedad que se sufre cuando se está enfermo, pero no se sabe con exactitud la causa. Los pacientes hospitalizados son los que más se van a beneficiar de esta nueva tecnología.

Esta tecnología resulta especialmente beneficiosa para los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) con una infección o con riesgo de desarrollar complicaciones infecciosas, ya que un diagnóstico rápido y preciso del microorganismo permite iniciar el tratamiento más adecuado de una forma temprana. Asimismo, supone un importante beneficio para los pacientes vulnerables, como las personas inmunodeprimidas y los pacientes oncológicos.

Este cambio de paradigma muestra el compromiso de Juaneda Hospitales y su apuesta por la medicina más innovadora, centrada en la salud y el bienestar de las personas, un desafío constante que se expresa también en el desarrollo del reto en que los Laboratorios de Análisis Clínicos de este complejo hospitalario privado están inmersos: una profunda renovación tecnológica basada en la excelencia.