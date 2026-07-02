Lifting facial en Mallorca: rejuvenece sin perder naturalidad en Juaneda Plástica y Estética

Con el paso de los años, la imagen que devuelve el espejo puede alejarse de cómo nos sentimos realmente. El lifting facial permite rejuvenecer el rostro entre 10 y 15 años, sin alterar los rasgos ni la identidad de la persona, ya que el resultado será parecido a fotos propias de muchos años atrás. Gracias a técnicas quirúrgicas cada vez más precisas y menos invasivas, esta intervención consigue devolver frescura y firmeza al rostro con resultados naturales y duraderos.

El Dr. Joan Pallarès, cirujano plástico, especialista del Servicio Juaneda Plástica y Estética de Juaneda Hospitales, explica que «esta intervención consiste en tensar la piel, el tejido subcutáneo y las estructuras musculares del cuello y la cara. En la primera visita ha de valorarse la flacidez y descolgamiento de los tejidos en las cuatro áreas anatómicas en que puede dividirse el procedimiento: cuello y tercios inferior, medio y superior faciales».

«Cada paciente precisará diferentes intervenciones en esas zonas, desde una sola (un minilifting puede realizarse bajo anestesia local y el mismo día la paciente se va a casa) a 2, 3 o 4 (tras estas cirugías se puede caminar la misma tarde, y por ello siempre puede darse de alta el mismo día, pero aconsejo la tranquilidad de una noche de ingreso). El propósito no es cambiar la cara, sino recuperar una versión más joven de uno mismo», añade.

Y es que «aunque el rostro sigue envejeciendo de forma natural tras la cirugía, los resultados son duraderos, logrando que la paciente siempre se vea más joven de lo que estaría sin la intervención». Siempre, la clave de un buen lifting ha de ser la naturalidad: «Los resultados deben ser imperceptibles para quienes no sean allegados; cualquier indicio evidente sería señal de exceso».

¿Por qué hacerse un lifting? A partir de los 35 años, la pérdida de masa ósea y grasa altera el rostro. Por ello, «a veces es necesario aportar volumen mediante injertos grasos en zonas como los pómulos para evitar un aspecto envejecido». Para el éxito de la intervención, «es fundamental una planificación precisa, que incluye realizar pruebas de gesticulación con la paciente, antes de la cirugía, para calibrar los resultados».

La técnica es meticulosa, precisa y poco agresiva. El postoperatorio no es doloroso, bastando con analgésicos los dos primeros días. Sí se requiere usar una mentonera elástica, especialmente las dos primeras semanas, y en la tercera basta llevarla solo durante unas horas en casa.