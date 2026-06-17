Juaneda Hospitales y Fresenius Medical Care llevan la última tecnología en diálisis a pacientes renales

La apuesta por la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad define la unidad de hemodiálisis del Hospital Juaneda Miramar en Palma, que ha sido remodelada con tecnología de última generación de Fresenius Medical Care (FME), reforzando su capacidad para ofrecer una atención más segura, personalizada y centrada en el paciente renal. Estos equipamientos permiten, además, mejorar el confort durante la terapia, contribuyendo así a una mayor calidad de vida.

La renovación de estos equipos ha supuesto la incorporación de 30 nuevas estaciones de cuidado 6008 de FME, integradas en una unidad de hemodiálisis altamente conectada, lo que permite optimizar los procesos asistenciales, mejorar la monitorización clínica y reducir el riesgo de complicaciones, según ha detallado Juaneda Hospitales en un comunicado.

Este entorno combina monitores avanzados, básculas clínicas, sistemas de bioimpedancia —una herramienta que permite evaluar la composición corporal del paciente y ajustar con mayor precisión parámetros como la hidratación— junto con una planta de tratamiento de agua diseñada bajo criterios de sostenibilidad, con sistemas de monitorización continua y optimización del consumo de recursos.

Todo ello se articula mediante un sistema centralizado que mejora la coordinación y el rendimiento global del proceso asistencial, facilitando que el personal sanitario dedique más tiempo a la atención directa del paciente, a la mejora de su calidad de vida y a la promoción de la salud renal. Cada año, más de 100 personas reciben tratamiento renal sustitutivo en este centro.

Este entorno tecnológico permite avanzar hacia una mayor individualización del tratamiento, adaptándolo a las características clínicas de cada paciente, incluidos aquellos con comorbilidades complejas que requieren un manejo más preciso de variables como el equilibrio hídrico o el sodio.

El Hospital Juaneda Miramar es el primer centro privado en Baleares en incorporar este nivel de integración tecnológica, en el marco de una línea de trabajo orientada a la individualización terapéutica, calidad asistencial y reducción del impacto medioambiental de los procesos de diálisis, un objetivo compartido entre Juaneda Hospitales y FME.

Pero, ante todo, esta nueva tecnología supone un avance en la experiencia percibida por el paciente, tanto en lo que se refiere a seguridad, personalización del tratamiento, continuidad de los cuidados y mejora del pronóstico y de su calidad de vida, tal como explica la Dra. Carmen del Pino, nefróloga de esta Unidad.

«De la tecnología que nos aportan estos nuevos monitores destacaría su seguridad. La optimización de tratamientos, como la hemodiafiltración OnLine de alto volumen, se traduce en una mejor depuración de toxinas urémicas, una reducción de complicaciones cardiovasculares (muy prevalentes en el paciente renal) y una mejor tolerancia al tratamiento. En definitiva, en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes».

Estas mejoras de la calidad son básicas, ya que «el paciente en hemodiálisis es una persona que, además de la enfermedad renal crónica, suele presentar numerosas patologías que deben valorarse de forma holística. La hemodiálisis nos da la oportunidad de acompañar al paciente de forma continuada, lo que facilita una visión global de su salud, sus necesidades y su realidad personal, familiar y social».

La enfermedad renal crónica en España y Baleares

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta aproximadamente al 15 % de la población española, es decir, unos 7 millones de personas. En términos generales, uno de cada siete adultos en España padece esta patología. En sus fases avanzadas, la ERC implica que los riñones dejan de realizar su función adecuadamente, por lo que la persona necesita tratamiento renal sustitutivo, como diálisis o trasplante.

Actualmente, en España más de 68.000 personas requieren este tipo de tratamiento, lo que equivale a alrededor de 1.400 por millón de población, según datos de la Sociedad Española de Nefrología. En Baleares, la prevalencia de pacientes en tratamiento renal sustitutivo se sitúa en torno a 1.110 personas por millón de población, con aproximadamente un tercio en hemodiálisis en centro, según el Registro Español de Enfermos Renales3.

La tecnología como motor de transformación en diálisis

A pesar del aumento progresivo de la prevalencia de esta enfermedad, la tecnología aplicada a las terapias renales ha evolucionado de forma significativa en los últimos años, permitiendo avanzar hacia modelos de atención más precisos, sostenibles, personalizados y que favorezcan la adherencia terapéutica.

Lorena Toda, directora de Operaciones Comerciales de CE Iberia en Fresenius Medical Care, subraya que «la innovación y la sostenibilidad son ejes clave en el desarrollo de nuestras soluciones. Trabajamos con un enfoque integral que abarca todo el ciclo de vida de nuestros productos, desde el diseño hasta su uso clínico, incorporando criterios de ecoeficiencia, optimización de materiales y digitalización de procesos. En el ámbito de la diálisis, esto se traduce en tecnologías avanzadas que permiten mejorar la eficiencia en el uso de recursos como el agua o los consumibles y reducir el impacto ambiental».

La incorporación en esta unidad de 30 estaciones de cuidados en hemodiálisis facilita la conexión entre los cuidados del personal nefrológico y la tecnología con un objetivo común: el bienestar del paciente. «La automatización de procesos y la integración de datos clínicos permiten anticipar posibles complicaciones y reforzar la capacidad de respuesta del equipo sanitario, favoreciendo una atención más segura y personalizada», añade Lorena Toda.