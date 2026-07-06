Baleares vota en contra de la regla de gasto del 4% que propone el Gobierno para las comunidades autónomas

El Govern de Baleares ha votado en contra de la propuesta de regla de gasto para las comunidades autónomas del 4% presentada por el Gobierno de España durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este lunes en Madrid.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa, ha criticado que se trata de «una cortina de humo» por parte del Ejecutivo central que, a su entender, «intenta simular una supuesta normalidad en cuanto a los Presupuestos».

Según ha lamentado su conselleria en una nota de prensa, el Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta el aumento de gasto para las regiones impuesto por el Gobierno central en materias como aumento de sueldos de los funcionarios, dependencia, sanidad o educación.

«El Gobierno nos plantea una regla de gasto del 4% cuando solo la subida del sueldo de los funcionarios prevista para 2027 es del 4,5%. Y a todo ello hay que añadir aumento del presupuesto en materias como dependencia o salud, por ejemplo», ha subrayado Costa.

También ha reprochado al Gobierno central que no permita aumentar su nivel de gasto a Baleares, cuando esta comunidad autónoma cumple «de sobra lo que el Ministerio plantea como objetivos de déficit y deuda no sólo para este año, sino para 2030».

De hecho, el Ejecutivo ha presentado unos objetivos de deuda para las comunidades autónomas, en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto (PIB), del 18,9% en 2027, el 18,3% en 2028 y el 17,7% en 2029.

En Baleares, ha remarcado Costa, a 31 de marzo de este año, la ratio sobre el PIB es de 17,5% después de haber reducido la deuda en más de 500 millones de euros en los dos últimos años.

Lo mismo sucede, ha continuado, con los objetivos de déficit. El Ministerio permitirá a las comunidades autónomas endeudarse en un 0,1% tanto en 2027 como en 2028 y 2029, pero Baleares lleva tres años consecutivos cerrando cada ejercicio con superávit.

«Esta buena gestión, con menos deuda, superávit en las cuentas, nos ha permitido bajar impuestos, aumentar la inversión y cumplir las condiciones para entrar en facilidad financiera, lo que nos permite ahorrar en intereses», ha señalado Costa, quien ha lamentado que el Gobierno «no permite a las Baleares aumentar el gasto en los servicios públicos esenciales».

Así, ha considerado que «todo esto es una cortina de humo del Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende dar una imagen de normalidad cuando está inundado de corrupción y quiere hacer creer que es capaz de aprobar unos presupuestos y un sistema de financiación».

Por otro lado, ha asegurado que esta semana el Ministerio remitirá a las comunidades autónomas un acuerdo del nuevo sistema de financiación y que el próximo día 29 de julio se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar o no este nuevo sistema. «De repente a Sánchez le ha entrado una prisa insólita», ha criticado.

El vicepresidente primero ha acudido a la primera reunión del CPFF presidida por el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Lo ha hecho acompañado por el director general de Presupuestos y Financiación, Bartomeu Alcover, y la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez.