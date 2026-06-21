El Govern balear paga las nóminas con créditos «pero los ciudadanos no notan que no tenemos Presupuestos»

La Conselleria de Hacienda del Govern que preside Marga Prohens cumple el primer tramo de un año con unas cuentas complicadas por la ausencia de unos nuevos Presupuestos autonómicos para 2026. OKBALEARES ha constatado esas complicaciones con fuentes del departamento, que aseguran que «a pesar de las tensiones económicas, los ciudadanos no notan ni van a notar que funcionamos con los Presupuestos prorrogados».

El 1 de enero de este año se activó la prórroga de los Presupuestos de Baleares para todo este año; es decir, el Govern de Prohens asumía que en 2026 tendría que funcionar con las cuentas de 2025. Todo esto tras no conseguir un acuerdo con Vox para aprobar las nuevas cifras y con un año entero por delante. Eso sí, no estaba (ni está) obligado a adelantar elecciones por este motivo, dado que ya habría aprobado los Presupuestos de 2024 y 2025.

«Todo va según lo previsto», explican desde la Conselleria de Hacienda a OKBALEARES, para añadir que «obviamente, preferiríamos tener Presupuestos nuevos, pero los ciudadanos ni notan ni van a notar que vamos con las cuentas del año pasado».

Los ciudadanos de Baleares puede que no lo noten, pero la tesorería del Govern sí sufre esas tensiones. Por ejemplo, las nóminas se suelen pagar cada mes gracias a la modificación de crédito realizada. Un préstamo para pagar nóminas, ya que los funcionarios autonómicos han visto muy mejorados sus sueldos y eso no estaba previsto en las cuentas de 2025.

En lo que llevamos de año, los 70.000 funcionarios que dependen de la Administración balear han visto actualizados sus sueldos con un 1,5% fijo. Este aumento que se ha empezado a pagar en mayo tiene carácter retroactivo, por lo que ya han cobrado el 1,5% de más desde enero. Esto afecta a personal docente, sanitario y a administración general.

Pero esto no es todo, porque el Govern de Prohens inició el año poniendo en las nóminas de sus 70.000 empleados públicos el 2,5% de sus sueldos que les recortó la socialista Francina Armengol en la legislatura anterior.

Y aún una última decisión: el Govern ha aprobado este viernes los criterios que regularán la aplicación del complemento de productividad para los funcionarios y el personal laboral de la administración autonómica y del sector público instrumental.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se ha realizado a través de tres acuerdos que fijan por primera vez los criterios objetivos de atribución de este complemento retributivo.

El objetivo, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, es reconocer el grado de interés, la iniciativa, el esfuerzo, el rendimiento y los resultados obtenidos por el personal en el ejercicio de sus funciones.

«Es para premiar a aquellos funcionarios que hacen un buen trabajo, muestran un máximo interés y destinan, muchas veces, parte de su jornada privada a hacer tareas de carácter público. Y para aumentar la productividad de los trabajadores públicos», ha subrayado.

La puesta en marcha de estos complementos, también conocidos como ‘bufandas’, estaba prevista en los presupuestos autonómicos de 2025, que todavía están prorrogados. «Se ha tomado esta decisión cuando la situación presupuestaria lo ha permitido. Si hubiera sido posible antes, lo hubiéramos hecho», ha afirmado el portavoz.

Entre unos compromisos y otros, son cantidades muy importantes que no figuraban en los Presupuestos de 2025 con los que aún funciona el Govern. Un Ejecutivo que confiesa que «lo principal sigue tirando adelante gracias, en buena medida, a la buena salud de la economía de las Islas».

La clave está en el tramo autonómico de la recaudación por el IRPF, que va disparado gracias a los elevados niveles de empleo y al dinamismo de la economía basada en empresas y autónomos.

Todo va bien, pero el Govern de Prohens preferiría tener Presupuestos. Las consellerias ya tienen la orden de empezar a elaborar los de 2027.