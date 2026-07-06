Son Llàtzer estrena una farmacia robotizada capaz de gestionar 12.000 medicamentos y atender a más de 150 pacientes al día

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha puesto en marcha una farmacia ambulatoria robotizada que permitirá atender cada día a más de 150 pacientes con mayor rapidez, seguridad y eficiencia. La nueva unidad incorpora tecnología capaz de gestionar hasta 12.000 envases de medicamentos y ha supuesto una inversión de 500.000 euros, financiada íntegramente con Fondos de Insularidad.

La nueva Unidad de Pacientes Externos del Servicio de Farmacia responde al incremento de personas con enfermedades crónicas y complejas que necesitan recoger en el hospital tratamientos de uso específico y de alto control. Con esta ampliación, el centro sanitario moderniza uno de los servicios que más ha crecido en los últimos años y mejora la capacidad de atención a los usuarios.

La principal novedad son dos robots de dispensación de medicamentos, uno destinado a fármacos conservados a temperatura ambiente y otro para medicamentos refrigerados. Ambos cuentan con capacidad para almacenar alrededor de 6.000 envases cada uno, lo que permite gestionar un total de 12.000 medicamentos de forma automatizada.

El sistema incorpora un proceso de carga automática y una red de cintas transportadoras que distribuye los tratamientos directamente hasta los puntos de entrega, reduciendo los tiempos de espera y agilizando el trabajo de los profesionales sanitarios. En total, la unidad dispone de siete puntos de dispensación, repartidos entre las consultas farmacéuticas y la zona de trabajo del personal sanitario.

Además de mejorar la rapidez del servicio, la robotización incrementa la seguridad durante todo el proceso. El sistema verifica automáticamente el código Data Matrix, el lote y la fecha de caducidad de cada envase antes de su entrega, garantizando la trazabilidad completa del medicamento y reduciendo al mínimo el riesgo de errores en la dispensación.

La plataforma también está integrada con el sistema de prescripción ambulatoria SIGMA y con el programa corporativo SAP/HANA, lo que permite automatizar buena parte de los procesos logísticos y administrativos relacionados con la gestión farmacéutica.

La farmacia ambulatoria de Son Llàtzer atiende diariamente a pacientes que reciben tratamientos hospitalarios de especial seguimiento, entre ellos terapias oncológicas orales, medicamentos biológicos, antivirales, inmunosupresores y tratamientos destinados a enfermedades raras o patologías inflamatorias. Además de dispensar la medicación, los farmacéuticos revisan cada tratamiento, resuelven dudas, realizan educación sanitaria y hacen un seguimiento para mejorar la adherencia terapéutica.

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones, la consellera de Salud, Manuela García, destacó que el crecimiento constante de la actividad hacía necesaria una ampliación del servicio para responder al aumento de pacientes con enfermedades crónicas. Según explicó, la incorporación de esta tecnología «mejora la seguridad en la dispensación de medicamentos, optimiza los procesos de trabajo y permite seguir ofreciendo una atención farmacéutica de calidad».

Las nuevas dependencias cuentan además con cinco consultas de atención farmacéutica, diseñadas para ofrecer una atención más personalizada y mejorar la comodidad tanto de los pacientes como de los profesionales. Con esta actuación, el Hospital Universitario Son Llàtzer da un paso más en la digitalización de la sanidad pública de Baleares, apostando por la automatización de procesos para ganar en eficiencia, reducir errores y ofrecer una atención más segura a los cientos de pacientes que cada semana pasan por su Servicio de Farmacia.