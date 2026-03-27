Estudiantes de ADEMA llevan a Polonia una investigación artística que tensiona los límites entre tecnología y arte

Alumnos del Grado en Bellas Artes de ADEMA inaugurarán en Gdansk, Polonia, la exposición colectiva El Bit y el Átomo: Traducciones entre la luz y la materia, un proyecto de investigación que explora la relación entre tecnología, imagen y materia. La muestra se abrirá al público el próximo 31 de marzo en la Galería A+, en colaboración con la Academy of Fine Arts in Gdansk.

El investigador en tecnologías aplicadas a la cerámica y al grabado del equipo docente de ADEMA, Xisco Duarte, ha explicado que la exposición «no se limita a mostrar obras, sino que funciona como un laboratorio donde el lenguaje digital y la materialidad se ponen en tensión», recoge la Escuela Universitaria en un comunicado.

En este sentido, ha argumentado que «el bit y el átomo no son solo conceptos, sino dos formas de entender la realidad contemporánea que aquí se cruzan, se traducen y, en ocasiones, entran en conflicto».

El proyecto parte de estos dos elementos fundamentales, el bit como unidad mínima de información y el átomo como base de la materia, para construir un discurso artístico sobre los sistemas invisibles que sostienen el pensamiento contemporáneo.

Desde el punto de vista técnico, las obras combinan monotipos de obra gráfica con intervenciones mediante tecnología láser sobre piezas cerámicas esmaltadas. El láser actúa como un agente de traducción que convierte la precisión matemática del software en huella física, en un proceso donde lo digital adquiere densidad material.

Duarte también ha destacado que «uno de los aspectos clave del proyecto es cómo la perfección del diseño digital se ve alterada cuando entra en contacto con procesos físicos como la presión de la estampación o la acción del fuego», lo que introduce una dimensión de azar que «humaniza la tecnología y la sitúa en el terreno de lo imprevisible».

En esta línea, el investigador y docente Dan Norton ha explicado que la propuesta «permite al alumnado comprender que la tecnología no sustituye a la práctica artística tradicional, sino que amplía sus posibilidades». Según ha afirmado, «el verdadero interés está en ese espacio intermedio donde un archivo digital termina convirtiéndose en una superficie que puede romperse, deformarse o reaccionar químicamente».

Materiales invisibles que estructuran nuestra vida cotidiana

Por otro lado, tanto Duarte como Norton han incidido en la dimensión conceptual del proyecto y han manifestado que «estas obras invitan a pensar en los materiales invisibles que estructuran nuestra vida cotidiana, desde los datos que consumimos hasta los procesos físicos que los sostienen». En sus opiniones, «la exposición propone una mirada pausada frente a una realidad cada vez más acelerada y desmaterializada».

La iniciativa cuestiona así las jerarquías tradicionales entre innovación tecnológica y saberes artesanales, situando ambos lenguajes en un mismo plano de investigación y producción. El resultado es una serie de piezas que redefinen la noción de huella contemporánea como un registro híbrido entre cálculo digital y transformación material.

Este proyecto se enmarca en una estrategia de cooperación académica internacional que refuerza la movilidad y la profesionalización del alumnado. La participación en la Galería A+ implica no solo la creación de obra, sino también su gestión, transporte y exhibición en un contexto expositivo internacional.

«Este tipo de experiencias son fundamentales porque sitúan al estudiante en escenarios reales de producción y circulación artística», asegura la coordinadora del Grado en Bellas Artes, Mónica Galván, quien añade que «el contacto con otras instituciones y contextos culturales es clave para entender el arte como un lenguaje global».