ADEMA presenta su nueva oferta de másteres en Enseñanzas Artísticas Superiores que arranca en septiembre

ADEMA ha presentado este viernes, en el marco de Palma Brunch 2026, su nueva oferta de másters en Enseñanzas Artísticas Superiores. Estos programas contarán con la participación de destacados profesionales, investigadores y críticos de reconocido prestigio, vinculados tanto a universidades internacionales como al panorama artístico y cultural nacional.

Entre ellos figuran Ian Monroe, de University of the Arts London; Claudia Tittel, investigadora y comisaria de la Capital Europea de la Cultura Chemnitz 2025; Iván de la Nuez, ensayista, crítico de arte y comisario; Adonay Bermúdez, comisario y crítico de arte; y Fernando Castro Flórez, crítico de arte, comisario y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros.

Con esta propuesta, ADEMA refuerza el carácter especializado de su oferta formativa y consolida su proyección académica y profesional en el ámbito de las Bellas Artes, el Diseño y otros sectores creativos, informa la Escuela Universitaria en un comunicado.

La iniciativa se enmarca en la participación de ADEMA en esta cita impulsada por Art Palma Contemporani, en la que los estudiantes del Grado en Bellas Artes estarán presentes con dos propuestas expositivas en la Fundación Barceló y en el Nivia Born Boutique Hotel. Este contexto permite situar la presentación de los nuevos programas en un entorno de práctica artística real, diálogo internacional y conexión directa con el ecosistema cultural contemporáneo.

La nueva oferta de másteres está orientada a la creación, la investigación y el desarrollo de proyectos en arte y diseño, y tiene previsto el inicio en septiembre de 2026. Los programas tienen una duración de un curso académico, 60 créditos ECTS y modalidad semipresencial, con una carga aproximada de 216 horas presenciales distribuidas en tres días semanales. El modelo formativo combina trabajo práctico, experimentación y reflexión crítica, con el objetivo de profundizar en los lenguajes contemporáneos y en la relación entre cultura, tecnología y sociedad.

La propuesta académica se articula en distintas líneas de especialización que responden tanto a disciplinas consolidadas como a ámbitos emergentes del sector creativo. Entre ellas se encuentra el Máster en Desarrollo Profesional en el Sector del Arte, centrado en el fortalecimiento de la identidad artística, el desarrollo del lenguaje visual y la proyección de la obra en el contexto profesional contemporáneo. Este programa incorpora contenidos como el análisis del contexto artístico, la integración de nuevas tecnologías, la creación de proyectos con impacto cultural y la conexión con el ecosistema artístico.

El Máster en Arte y Diseño Arquitectónico de Interiores aborda la creación de espacios funcionales, estéticos e innovadores mediante la integración de diseño, técnica y herramientas digitales. Su estructura incluye módulos de fundamentos de arte y estética, materiales, ergonomía y bienestar, desarrollo de proyectos de interiorismo e innovación en tendencias contemporáneas, culminando con un trabajo final de máster.

El Máster en Narrativa Artística se centra en el desarrollo de una voz propia en el ámbito de la creación literaria, integrando fundamentos de narrativa, crítica y análisis literario, así como producción de proyectos editoriales. Incluye itinerarios optativos vinculados a la escritura para videojuegos, guion audiovisual, publicación editorial o poesía.

A esta oferta se suman otros programas especializados, como el Máster en Arte Digital y Entornos 3D para Videojuegos, orientado a la creación de experiencias digitales; el Máster en Desarrollo Profesional del Cómic, centrado en la narrativa gráfica contemporánea; el Máster en Gamificación y Serious Games, enfocado en el diseño de experiencias interactivas con aplicación educativa y social; y el Máster en Arte y Codiseño Social, dirigido al desarrollo de proyectos con impacto comunitario.

La puesta en marcha de estos másteres responde a una estrategia orientada a la especialización del talento emergente y a la consolidación del sector creativo como eje de desarrollo económico en Baleares, en línea con la creciente relevancia de las industrias culturales en el contexto europeo.

Exposiciones

La presentación de la nueva oferta académica coincide con la exposición Reinterpretaciones #2, que se exhibirá mañana en la Fundación Barceló, un proyecto desarrollado por alumnado de ADEMA junto a estudiantes del Chelsea College of Arts de la University of the Arts London, en el marco de una colaboración académica internacional, comisariado por Pilar Pujol.

La muestra propone una reinterpretación contemporánea de la obra Es Born a s’horabaixa, de Joan Fuster Bonnín, a través de más de una veintena de piezas que integran pintura, instalación, cerámica y lenguajes audiovisuales, estableciendo un diálogo entre patrimonio y creación actual.

De forma paralela, ADEMA participará en el Nivia Born Boutique Hotel con una segunda intervención expositiva dentro del programa ADEMA NIVIA, centrada en la obra de jóvenes artistas estudiantes, Nerea Garcias y Candela Russo, vinculadas al Grado en Bellas Artes, ampliando los espacios de visibilidad para el talento emergente, comisariada por Mónica Galván.