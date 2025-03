La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo (PP), atiende a OKDIARIO, a las puertas de la celebración de la feria turística ITB de Berlín 2025, un escenario que desde el consistorio andritxol quieren aprovechar para reivindicar la apuesta por un turismo sostenible y de calidad destinado a todos los públicos, y que vaya orientado a un visitante que llegue a Andratx con el objetivo de quedarse, conocer su gastronomía, el patrimonio, la cultura y mucho más.

Pregunta.- ¿Con qué ánimo se presenta para los intereses de Andratx la ITB de Berlín 2025?

Respuesta.- La verdad es que de forma muy animada, como siempre que vamos a una feria y más a esta una feria internacional. Sobre todo porque este año además vamos con un nuevo escenario que es también poner en valor todo lo que hace referencia a nuestra cultura, a nuestro patrimonio textil. Y todo ello enmarcándolo en una celebración que llevaremos a cabo en abril, que será nuestra Fira Agrícola y Ganadera, enmarcada en el folklore de Andratx, que es lo que vamos a presentar este año en Berlín.

P.- ¿Cómo es posible congeniar turismo con sostenibilidad?

R.- Nosotros siempre todo lo que hacemos a nivel de turismo siempre lo enmarcamos en la sostenibilidad. Hemos hecho diferentes presentaciones en otras ferias en la World Travel Market de Londres, en la otra ITB del año pasado, y hemos presentado nuestra feria náutica también. Entonces, todo el tema este año lo enmarcamos en lo que hace referencia al ámbito de la cultura. También en Madrid presentamos la guía de snorkel. Esa es una de las ventajas que hace referencia al turismo en Andratx, que puedes llevar a cabo cualquier actividad y estando en contacto directo con la naturaleza y todo muy enmarcado en eso precisamente, en gestionar los recursos de la mejor forma posible y siendo sostenibles. No hablo sólo económicamente, sino por supuesto también medioambientalmente y socialmente, que es un poco el objetivo de toda nuestra política que venimos impulsando. Desde que estamos gobernando tratamos de trasladar ese mensaje en las ferias internacionales a las que vamos.

P.- ¿El turismo de Andratx va enfocado a un tipo de turista en particular?

R.- Nosotros sobre todo lo enfocamos a un turista un poco que venga a nuestro municipio y tratamos de poner en valor el hecho de que nuestro municipio tiene de todo. Tiene cultura, tiene patrimonio, tiene senderismo, tiene golf, tiene náutica. Además, también puedes disfrutar de un turismo familiar. Y no depende tanto de la nacionalidad del turista sino de todo lo que podemos ofrecer al turista, es decir, un todo. Que puedas venir a Andratx y quedarte aquí. Quedarte durante toda tu estancia y que eso también te permita disfrutar de todo el tema de la gastronomía, de poner en valor todo nuestro producto gastronómico, que también lo hemos ido presentando en diferentes ferias. También tratamos de vincular Andratx con el tartar, que es un poco nuestro producto local estrella. Eso es un poco lo que pretendemos. Poner en valor, no sólo el hecho en sí del tipo de turista a nivel nacionalidad, sino que también buscamos turismo de calidad. Calidad no se refiera al plano económico sino que hace referencia al turista que venga que se preocupe también por el bienestar y la limpieza de nuestro municipio y lo cuide y esté en contacto directo con nuestro municipio y sea esa una forma de poder valorar realmente aquello de lo que siempre estamos hablando, de cuidar el medio natural, de cuidar nuestro entorno y de que se vea que nos preocupamos por el futuro de nuestras próximas generaciones. Eso es lo que lo que nosotros venimos buscando y venimos promocionando.