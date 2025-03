Estanis Planas Stampa, el heredero de los Planas

Nuestro protagonista de hoy nació en Madrid hace 45 años en una familia con una fuerte tradición en el derecho y la medicina. Su madre, Cristina Stampa, hija del abogado José María Stampa Braun, nos dejó hace cinco años, cuando estaba plena de vida, pero su influencia sigue presente en la vida de todos. Su padre, Andrés Planas, abogado y artista, es hijo de Vicente Planas, fundador de la Clínica PalmaPlanas, y pertenece a una familia de médicos vinculados a la Clínica Planas. Además, su tatarabuelo, Antonio Planas Franch, fue alcalde de Palma a principios del siglo XX.

Esta escueta presentación da la medida de quién es Estanis Planas Stampa y el peso y la responsabilidad que han caído sobre sus espaldas al heredar el legado de dos familias de alto prestigio y mucha solera tanto en el mundo de la medicina como del derecho. Llevar estos apellidos impone desde que se es un niño y obliga, desde la libertad de elección, a no errar por el camino.

El atractivo y siempre bronceado Estanis creció en Madrid, donde conoció a Teresa Mier Paredes, la mujer con quien compartiría vida y proyectos. En 2012 el matrimonio se trasladó a Mallorca con su hija Paula y ese mismo año nació su hijo Marcos. Ambos dignos poseedores de la continuidad del apellido Planas, ya que los dos hermanos de su padre no han tenido descendencia. Son, por tanto, herederos legítimos de un legado que en Mallorca no sólo está ligado a la salud, también lo está al señorío que los Planas han demostrado siempre. Pertenecer a una gran familia con historia, ser parte de un clan, querer vivir en ese grupo histórico parece fácil, pero seguro que no lo es. O no lo es del todo.

Desde los 14 años Estanislao tuvo claro que quería dedicarse a la cirugía. Pasaba horas en los quirófanos de la antigua Clínica Planas observando a su tío Vicente Planas Palou operar. La cirugía oral le atrapó desde el principio y, tras más de dos décadas en la profesión, sigue sintiendo la misma pasión por su trabajo. Comenzó en la Clínica Maestranza de Madrid, donde pasó de becario a director clínico, y al llegar a Mallorca trabajó en las clínicas dentales familiares hasta su venta en 2017. Luego, continuó como director asistencial bajo la nueva propiedad de Quirón.

En 2022, Teresa y Stanis dieron el paso definitivo para cumplir su sueño: abrir su propia clínica. Ubicada en un enclave privilegiado de Palma, la clínica dental no es sólo un centro de salud, sino un espacio donde la odontología y el arte se encuentran. «Queríamos que los pacientes no sólo recibieran un tratamiento de calidad, sino que también experimentaran un ambiente acogedor y distinto al de una clínica tradicional. Por eso, hemos integrado obras de artistas mallorquines, creando un entorno que transmite tranquilidad y bienestar».

En la clínica Planas, más allá de la tecnología, prioriza el trato humano esforzándose en brindar una experiencia cercana, escuchando las necesidades de cada paciente y ayudándolos a superar el miedo al dentista. Herencia sin duda de sus antepasados que hicieron de la clínica Planas la casa de todos. ¡Cuántos mallorquines han nacido en sus instalaciones!

Mirando hacia el futuro, a Estanis y Teresa les gustaría que sus hijos, Paula y Marcos, decidieran continuar con este legado familiar. La Clínica del Dr. Estanislao Planas representa no sólo el trabajo de sus padres, sino también la historia de la familia y su compromiso con la salud y el bienestar de las personas.