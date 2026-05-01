Estafa con toga en Mallorca: detenida una mujer que fingía ser abogada para engañar a sus víctimas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer por ser la presunta autora de un delito de estafa. Se hacía pasar por abogada y no había obtenido nunca el título. La investigación se inició tras la denuncia de un hombre que afirmó haber sido víctima de una estafa relacionada con servicios jurídicos falsos, después de confiar en una mujer que se presentaba como abogada especializada en derecho de familia.

Según relató el perjudicado, la supuesta profesional le ofreció asesoramiento legal y gestión de su caso, solicitándole varios pagos por adelantado para cubrir honorarios y trámites. En total, la víctima llegó a transferir más de 1.300 euros en tres pagos distintos, confiando en que se estaba tramitando su asunto legal. Sin embargo, con el paso de las semanas, el denunciante comenzó a sospechar al no recibir ningún tipo de avance, documentación ni respuesta por parte de la supuesta letrada.

Ante la falta de comunicación, el afectado decidió comprobar la veracidad de la identidad profesional de la mujer, contactando con el Colegio de Abogados de les Illes Balears, donde constató que la persona que le había prestado supuestos servicios no figuraba registrada como colegiada, requisito indispensable para ejercer la abogacía en España.

Tras esta comprobación, el hombre interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. A partir de ese momento, el Distrito de Playa de la Policía Nacional en Palma asumió la investigación para esclarecer los hechos e identificar a la autora de la presunta estafa.

Los agentes llevaron a cabo diversas pesquisas policiales y gestiones de investigación, analizando las transferencias bancarias, los datos de contacto utilizados y las comunicaciones mantenidas entre la víctima y la supuesta abogada. Durante el proceso, los investigadores detectaron inconsistencias en la identidad facilitada, lo que apuntaba a una posible suplantación.

Finalmente, las indagaciones permitieron determinar que la identidad profesional utilizada era completamente falsa y que la mujer investigada no tenía ninguna vinculación con el ámbito jurídico ni con la abogacía. Una vez identificada, los agentes del grupo de investigación del Distrito Playa lograron localizar su paradero. Tras completar las diligencias necesarias, la mujer fue detenida el pasado lunes como presunta autora de un delito de estafa continuada mediante engaño.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de extremar las precauciones a la hora de contratar servicios profesionales, especialmente en el ámbito legal, y recomienda verificar siempre la colegiación de los profesionales antes de realizar cualquier pago.

Asimismo, las autoridades insisten en la necesidad de desconfiar de ofertas de servicios jurídicos sin respaldo documental o sin canales oficiales de verificación, ya que este tipo de engaños puede afectar gravemente a personas en situaciones de especial vulnerabilidad. La investigación permanece abierta por si pudieran existir más afectados por un posible modus operandi similar, aunque por el momento no han trascendido nuevas denuncias relacionadas con este caso.