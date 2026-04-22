La EMT refuerza la línea 10 para que los ciudadanos puedan disfrutar de la Feria de Abril en Son Fusteret

Cuenta atrás para la Feria de Abril de Palma, que arranca este jueves 23 de abril hasta el domingo 26 en el recinto de Son Fusteret. Por este motivo, la EMT ha decidido poner en marcha un servicio especial de refuerzo de la línea L10 para que los ciudadanos puedan ir y volver en transporte público sin necesidad de coger el coche.

Según ha explicado la compañía municipal en un comunicado, los refuerzos de la línea L10 conectarán el área de intercambio de Sindicat con el recinto ferial, pasando por la Plaza de España (parada 404), en ambos sentidos. En total, se añadirán tres viajes adicionales por hora a las frecuencias habituales de esta línea.

El servicio especial estará operativo el jueves 23 desde las 18:45 hasta las 00:20 horas, mientras que el viernes y el sábado se prolongará hasta las 2:20 de la madrugada. El domingo, el horario será de 14:45 a 22:20 horas. Estos refuerzos complementan el servicio regular de la L10, que continuará funcionando con normalidad fuera de las franjas indicadas.

Asimismo, los usuarios que se desplacen a la Feria de Abril dispondrán también del servicio de bus nocturno N3 (Germans Escales-Sa Indioteria) durante el viernes y el sábado en su horario habitual. Para consultar los horarios detallados, el Ayuntamiento de Palma recomienda revisar los avisos disponibles en la web y la aplicación de la EMT.

Cabe recordar que Palma ha recuperado la Feria de Abril 13 años después de la celebración de su última edición, una de las fiestas populares más queridas por los residentes, de la mano de la Casa de Andalucía en Baleares.

La recuperación de la Feria de Abril supone devolver a la ciudadanía un gran espacio de encuentro festivo y abierto. El objetivo es que la feria vuelva a consolidarse como uno de los grandes acontecimientos del calendario de ocio de la ciudad, brindando una experiencia de calidad para todas las edades.