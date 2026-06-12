El «efecto Bukele» catapulta a De la Espriella hacia la presidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento derechista Defensores de la Patria a las presidenciales colombianas del próximo 21 de junio, avanza cada día que pasa en las encuestas y, tras doblarle el pulso a sus rivales en la primera vuelta, está a un paso de tumbar definitivamente en las urnas al mandado de Gustavo Petro, el ultraizquierdista Iván Cepeda. De la Espriella, empresario de éxito, ha basado su campaña en dos pilares esenciales: combatir a ultranza la inseguridad reinante, tal como hizo con indudable acierto Bukele en El Salvador, y liberar al país del yugo intervencionista, rayano en el totalitarismo, de una ultraizquierda populista y fanática que se ha empeñado en acabar con la economía de mercado estrangulando a las empresas. Dice la izquierda de De la Espriella que es ultraderechista, un «fascista» sin escrúpulos que amenaza con secuestrar la democracia, pero lo cierto es que quien está recibiendo amenazas de muerte y obligado a moverse con una nutrida escolta es el candidato de Defensores de la Patria, en la diana del odio «progresista».

Los alegatos del sedicente progresismo colombiano se parecen mucho a los del sedicente progresismo de aquí, pero ya no cuelan. Los colombianos están hartos del clima de inseguridad de un país donde la criminalidad ha crecido de forma exponencial. De ahí que De la Espriella haya decidido inspirarse en la gestión que en materia de seguridad ha hecho en El Salvador Nayib Bukele, por mucho que a la izquierda el nombre del milagro político salvadoreño le produzca erisipela. O precisamente por eso. Y en materia económica, uno de sus referentes es Javier Milei, presidente argentino. En suma, que la esperanza de Colombia tiene un nombre: Abelardo de la Espriella. Está a punto de lograr la presidencia de Colombia y la izquierda se revuelve porque no soporta que sectores cada vez más amplios de la sociedad vean en el «fascista» candidato de Defensores de la Patria al hombre capaz de salvar al país de la ruina y la violencia.