La dirección de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) presidida por el concejal socialista Francesc Dalmau ha suspendido de empleo y sueldo durante 15 días a una sindicalista y administrativa de la compañía por estar viendo por el móvil el pleno municipal del pasado 26 de septiembre de 2020. Una sesión en la que se debatía una moción de la oposición que exigía la dimisión de citado edil y del gerente de esta compañía, Mateo Marcús.

Según el expediente sancionador, la empleada mantuvo conectada la retransmisión «con el volumen al máximo», lo que provocó que el resto de trabajadores de las oficinas de la EMT pudieran oírlo perfectamente formando «un corrillo» a su alrededor.

En el pliego de descargos, la empleada sancionada precisa que «ni me puse en mi ordenador, ni en ningún otro dispositivo la sesión del pleno del Ayuntamiento». En este sentido, aclara que habría sido otro compañero, cuya identidad no revela, pero que «se sienta muy cerca de mí», dice, quien habría puesto en su móvil el citado pleno. Un dispositivo que dejó «encima de mi mesa, colocado de espaldas a donde yo me siento».

Es por ello que «algunos compañeros se acercaron a escuchar y ver el móvil, pero yo no dejé de trabajar», adjuntando además la trabajadora, el historial de búsqueda del ordenador de la empresa.

Para la dirección de la EMT lo mismo da que fuera desde el ordenador de la empresa, que desde un móvil particular, «porque estuvo escuchando el pleno, lo que viene a corroborar la falta laboral que se le imputa». Además, la dirección de la compañía considera que la empleada en cuestión es responsable de su espacio de trabajo y que «habría varios testigos» que vieron cómo se estaba visualizando el pleno desde su mesa. Por todo ello, le impone una sanción de medio mes de empleo y sueldo por una falta que califica de grave.

En el pliego de descargos, la empleada manifiesta que el expediente disciplinario abierto obedece a un «incomprensible error». Y es por ello que insta al departamento de Recursos Humanos a su subsanación de forma inmediata, ya que es tan sencillo de comprobar los hechos como «preguntar al resto de compañeros que pasaron por allí esa mañana, sobre mi participación en lo que se me imputa».

En caso contrario, advierte, la sanción obedecería a una clara represalia contra mi persona por mi afiliación y activismo en el sindicato SATI, algo de sobra conocido por la empresa.

Más que nada, subraya, por haber actuado en muchas de las reuniones de dicho sindicato como secretaria, así como por las relaciones que este sindicato ha realizado ante su actuación hacia mi persona, por suprimirme la jornada en la que teletrabajo.

Las peticiones de cese del presidente de la EMT y concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Palma son cada vez más numerosas y no hay pleno ya en el que no se debata sobre el particular. Las voces críticas contra Dalmau proceden de las formaciones de la oposición y también de asociaciones de vecinos y comerciantes, por las restrictivas medidas impulsadas unilateralmente en materia de movilidad.