Los empresarios señalan las tres taras que lastran a las pymes de Baleares: alta inflación, problemas de absentismo y falta de vivienda

Los empresarios señalan las tres taras que lastran las pymes de Baleares: alta inflación, problemas de absentismo y falta de vivienda, tal y como ha señalado la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, que ha destacado que la temporada se ha cerrado con estos tres factores que condicionan el crecimiento de muchas pymes».

Planas ha valorado las cifras de afiliación a la Seguridad Social, paro y contratación presentadas hoy por el Gobierno correspondientes a octubre de 2026, que señalan una subida del 6,9% del paro anual en Baleares respecto al mismo mes del año pasado (1.920 parados más), alargando la tendencia alcista iniciada el mes anterior. Las islas registran 29.605 personas en paro al finalizar la temporada alta.

La presidenta de CAEB destaca que el mercado laboral «frena tras la finalización de la temporada», asumiendo también la población regularizada durante estos meses. Así, la temporada alta termina marcada «por una alta inflación, los problemas de absentismo y la falta de vivienda que condicionan el crecimiento de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas”.

También el presidente de Pimem, Jordi Mora, ha hecho una valoración «positiva» de los datos de paro del mes de octubre y ha señalado que, a pesar del ligero incremento en el número de personas desempleadas, el archipiélago mantiene a más de 650.000 personas ocupadas y a menos de 30.000 en el paro.

Sin embargo, la federación ha indicado que registrar «solo 30.000 personas» en búsqueda de empleo en las cuatro islas «es una cifra insignificante». Este escenario, ha añadido Mora, «evidencia un problema de carácter estructural», pues ha apuntado que existe una falta de trabajadores disponibles para ser contratados.

La patronal subraya que este déficit de personal, sumado a la problemática actual del absentismo laboral, está provocando que las relaciones laborales se encuentren «muy tensionadas». De este modo, el presidente ha lamentado que lo que inicialmente se presenta como una estadística positiva, se convierte en una dificultad estructural para las empresas.