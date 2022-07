La empresa de limpieza de Palma (Emaya) promete estabilizar la plantilla tras el escándalo por blindar directivos. Así lo manifestaron los representantes de la dirección de la compañía presidida por el concejal socialista de Medio Ambiente, Ramón Perpinyà, y el director gerente Manuel José Menéndez, en el transcurso de una inusual asamblea convocada a instancias de la dirección tras el malestar generado en la plantilla de 1.400 trabajadores por la información de OKDIARIO.

Los empleados fueron directos al grano, y tras preguntar por lo sucedido, el gerente precisó que lo que habían hecho no era un blindaje, sino lo que calificó de «regulación para estabilizarse», instándole uno de los empleados a «hacer lo mismo para todos los trabajadores». Fue aquí cuando la dirección prometió extender la estabilización a todos los empleados interinos que en Emaya son mayoría. Es una promesa con marcado tinte electoral.

Pero no parece que las condiciones del escandaloso blindaje ya consolidado por media docena de directivos de Emaya realizada por la dirección socialista que dirige esta empresa municipal con el aval de los sindicatos del comité de empresa afín, CSIF, CCOO, SITEIB y CGT, vayan a ser extensibles al resto de empleados.

Hay que tener en cuenta que según, este reciente acuerdo, los directores constituirán un equipo colegiado y estabilizado, con garantía de un salario anual de 93.000 euros, y en caso de que sean cesados, se les asegura la categoría profesional como originaria y consolidada de jefe de departamento de nivel A, con un salario de 85.000 euros anuales .

La categoría ‘blindada’ no se podrá amortizar o eliminar lo que significa que los directores no podrán ser despedidos, ni siquiera por causas organizativas, técnicas, productivas o económicas. Si la empresa presenta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no le afectaría a ellos que seguirán con sus sueldos superiores a los del alcalde socialista, José Hila (60.000 euros).

Por si fuera poco, en caso de apertura de expediente al director, la instrucción del mismo será competencia del interventor del Ayuntamiento, y será ese equipo colegiado directivo quien tendrá la competencia de modificar sus condiciones reguladas en su reglamento. Toda una maniobra política para consolidar unos puestos de trabajo de libre designación a menos de un año de las próximas elecciones municipales, en las que el alcalde Hila se juega su continuidad en el cargo.

Los sindicatos USTE y USO han exigido ya el mismo trato a la plantilla de trabajadores pendientes de la estabilización de sus puestos de trabajo.