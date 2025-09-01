Emotiva despedida al jefe de Hematología tras 17 años en el Hospital de Manacor

Una jubilación emotiva. Eso es lo que ha tenido el jefe del Servicio de hematología del Hospital de Manacor, Albert Vallès, que a finales de agosto ha puesto punto y final a su carrera tras más de 17 años de educación, profesionalidad y vocación.

Vallès se ha retirado por todo lo alto y con el amor y el cariño de todos sus compañeros del hospital. Médicos, sanitarios y demás trabajadores del centro hospitalario de Manacor despidieron con aplausos y vítores al hematólogo en su último día de trabajo.

Antes de cruzar la puerta de salida por última vez, un emocionado Vallès manifestó a todos sus compañeros que «desde hace más de 17 años ha sido un orgullo y un privilegio haber trabajado con todos vosotros, incluso en los momentos más difíciles. Ahora ha llegado el momento de despedirme, sabiendo que la asistencia sanitaria de la comarca seguirá mejorando».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hospital Manacor (@hospital_manacor)

Las redes se llenan de mensajes emotivos

Rápidamente la redes sociales se han llenado de mensajes emotivos hacia Ernest Vallès, todos ellos destacan su lado humano y su profesionalidad y su buen hacer al frente del servicio de Hematología del Hospital de Manacor.

«¡Gran médico y gran persona el Dr. Vallès! Le recordaré siempre con cariño y felicidad», apunta un usuario de Instagram. Otros le dan la enhorabuena por haber estado al pie del cañón durante 17 años. «Enhorabuena, Albert. Ahora a disfrutar y olvídate de los sintrones y las heparinas», escribe otro con humor.

«Te echaremos de menos», «gran hematólogo y mejor persona» o «disfruta mucho de esta nueva etapa de tu vida» son algunos de los comentarios que Vallès, de manera merecida, ha recibido por las redes sociales por parte de trabajadores del hospital y, de buen seguro, pacientes suyos que pudieron disfrutar de sus servicios como médico especialista.