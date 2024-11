La ecotasa, ¿un chiringuito más para la Obra Cultural Balear?

¿Se tragará el PP los 50 sapos de la Obra Cultural Balear (OCB), que croan en el pliego de proposiciones presentadas a la Mesa para el Pacto Social y Político para la sostenibilidad? Las ranas y los sapos croan por dos razones que en este caso encajan como anillo al dedo. Lo hacen para reproducirse y para marcar su territorio. Dicho a las claras: lo que en realidad se esconde en estas propuestas es agrandar la capacidad financiera de sus chiringuitos, y en cuanto a lo de marcar territorio, el Govern del PP sabe muy bien que la OCB y el búnker educativo, como lo llama Joan Font Rosselló, beben y chapotean en el mismo lodo. No hace falta que le digan a la presidenta del Govern, Marga Prohens, «no olvides que estamos aquí», porque se pone a temblar solo con oír Obra Cultural Balear y búnker educativo.

En el pacto de legislatura firmado entre el PP y Vox figuraba establecer la libre elección de lengua en los primeros años de enseñanza y nada más oír croar peligrosamente a la OCB y el búnker educativo hizo el Govern del PP algo inimaginable, levantando un monumento a la torpeza: confiar la libre elección de lengua a los claustros de colegios públicos y concertados. Lo preocupante es que en el informe PISA referido al año 2022 se recoge que más de la mitad de los alumnos baleares sufren un retraso académico muy significativo, fruto de la inmersión obligatoria en catalán. Croac croac.

Que insistiera en la inmersión sin contemplaciones el Pacte de Progrés y volverá a hacerlo si recupera el poder autonómico en 2027, no tiene nada de particular, desde el momento en que a la izquierda radical le importa poco que se den las condiciones necesarias para la excelencia. El PP ya es otra cosa o al menos debería serlo. Ojalá Marga Prohens no caiga en la trampa que le está tendiendo la Obra Cultural Balear.

Llama la atención que la OCB exija el 5% de la ecotasa para financiar los proyectos vinculados al fomento de la lengua catalana y además reclama su incorporación a la comisión que reparte los fondos del tributo. ¿No es esto un completo contrasentido? Porque la ecotasa, si estoy en lo cierto, se creó para paliar el impacto ambiental del turismo en las Baleares y de ahí lo de ECOtasa. ¿Qué coño pinta en ello la OCB? Dicho en turco, vrak vrak.

Aprovechando el río revuelto de las campañas de los anticruceristas y los alarmantes voceríos sobre la masificación turística, con toda la izquierda radical movilizada, ahora llega la OCB y pontifica culpando al turismo del retroceso del uso del catalán en Baleares. Es la tormenta perfecta, si es que cuela (con este PP siempre cuela), para hacer presente el catalán en toda la oferta de servicios turísticos a través de disposiciones normativas. Hecha la trampa, llegan las disposiciones normativas. ¿Y qué es eso? Yo te lo digo.

Las disposiciones normativas tienen rango de ley y a partir de aquí se entra a saco en la actividad privada, como por ejemplo la propuesta-exigencia de la OCB de aprobar normativas que obliguen a implantar el catalán a todo el personal de los establecimientos turísticos. Vamos, que pasito a pasito, se acabará obligando a los friegaplatos de los hoteles y restaurantes a tener el nivel C2 de catalán para ejercer su oficio. ¡Manda cojones!

Hay un intento claro de invadir nuestras vidas en el ámbito privado con su enésima apelación al tramposo consenso en la normalización lingüística.

Si el turismo es la primera actividad económica del archipiélago y ocupa a un muy alto porcentaje de la población activa, ya pueden imaginarse lo que hay detrás de culpar al turismo del retroceso del catalán en Baleares: es el paraíso para el búnker de la inmersión y ahora atropellando directamente la actividad privada. El PP debe saber que si cae en la trampa, y caerá, ya puede despedirse de reeditar su estancia en el Govern en las elecciones de 2027, porque buena parte de su electorado potencial no se lo va a perdonar. Y salvo que Vox obtenga mayoría suficiente para gobernar, la izquierda radical volverá a hacer de las suyas: más inmersión y más relato ideológico.

Para acabar, otro titular de prensa: La izquierda rechaza los presupuestos de Baleares pese al aumento del gasto en Sanidad, Educación y Vivienda. Qué bien hicimos en echarles del poder el 28M de 2023. No caigamos en el error de ponerles alfombra roja para que regresen en 2027.