Un diputado saharaui del PSOE de Armengol defiende la imposición del catalán en las aulas de Baleares

El saharaui Oman Lamin, diputado del PSOE liderado en Baleares por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, defiende la imposición del catalán en las aulas de Baleares y las ventajas de mantener la exclusión del español.

Lamin ha participado en un vídeo que forma parte de la campaña de la Assemblea de Docents, integrada por sindicalistas y profesores afines a colectivos y partidos independentistas catalanes, en contra de la libre elección de elección de lengua en la enseñanza, prometida por el Govern del PP de Marga Prohens, apoyado por Vox.

La campaña, titulada El català, un ventall de oportunitats (El catalán, un abanico de oportunidades), incluye un vídeo con subtítulos en cinco idiomas: castellano, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, wólof, chino, árabe y rumano, con el objetivo de que las familias elijan catalán como primera lengua en el curso 2024-2025, en el que la Conselleria de Educación debe de implantar la libre elección de lengua.

Para el diputado socialista balear, que nació hace 34 años en los campos de refugiados saharauis de Tinduf en Argelia y llegó a Baleares con siete años para quedarse con una familia de acogida, el catalán es un «instrumento fundamental para ser quien soy».

«Desde pequeño tuve el gran orgullo de aprender catalán, idioma que me sirvió no sólo para escolarizarme, para poder relacionarme con los niños y niñas de mi escuela y de mi pueblo, sino también como instrumento fundamental para ser quien soy hoy. Soy una persona que habla diferentes idiomas y eso no es una barrera, sino una oportunidad y una gran suerte».

Además del diputado socialista, hay otros testimonios de personas nacidas fuera de Baleares y ahora residentes en las Islas o cuyos progenitores eran de origen peninsular, que defienden la importancia de conocer y dominar esta lengua para integrarse en el mercado laboral, aunque eso sí, la mayor parte trabajos dentro de la administración pública.

«Me llamo Florencia, soy argentina y llegué a Mallorca en 2002. Hemos optado para nuestros hijos por una escuela pública en catalán porque posibilitaría una mejor integración en la sociedad mallorquina y también en el mercado laboral y en el mundo académico. Mi nombre es Fresia, he nacido aquí y aunque mis padres son de Argentina, yo siempre me he sentido muy de aquí, de Mallorca y esto se debe a que mis padres se interesaron en que tuviera una escolarización con el idioma, tradiciones y cultura del lugar donde vivimos».

En la misma línea apunta este otro testimonio: «Me llamo Tania, nací en Málaga y mi lengua materna es el castellano. Mi familia emigró a Mallorca en los 90 cuando tenía cuatro años. Desde ese momento siempre he tenido educación en catalán, sin romper mis raíces, esto me ha servido para hacer muchas amistades, construir esta parte de mi identidad, tener más opciones de elección de universidad y ahora ser profesora. Nunca conocer más lenguas ha sido un impedimento para nada».

También defiende la valía del catalán para ser funcionario otro protagonista: «Soy Ismael, tengo 19 años. Soy de Ghana y llegué aquí con 10 años. En casa hablamos bante y también sé hablar castellano y catalán. Aprender catalán en la escuela me ha servido para sentirme integrado con mis amigos del fútbol y con la gente de mi pueblo, Bunyola. Y espero que en un futuro me sirva para ser policía o bombero».

El vídeo de los profesores afines a organizaciones y partidos independentistas finaliza con los siguientes mensajes: Todas las lenguas abren puertas, el catalán también; Para aprender una nueva lengua, cuanto más pequeño sea el niño, mejor; Nuestra escuela es en catalán porque es lo mejor para tu hijo o hija. La enseñanza en catalán no impide el aprendizaje de otras lenguas» y, por último, La escuela te ofrece una oportunidad, escoge la enseñanza en catalán.