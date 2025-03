Diez clases olímpicas participarán en el Trofeo Princesa Sofía

La prestigiosa competición española de vela olímpica, cuyas regatas se disputarán del lunes 31 de marzo al sábado 5 de abril en aguas de la bahía de Palma, registra pleno de convocatoria, con las diez clases olímpicas en acción, las mismas que se dieron cita en Marsella el pasado verano, y las mismas que lucharán por la gloria olímpica en Los Ángeles 2028. Las cuatro categorías masculinas destacadas por ser de las más numerosas: la flota de ILCA 7 alcanzará las 174 unidades, en IQFOiL masculino hasta 111 tablas estarán en la línea de salida, de 49er se han inscrito 92 tripulaciones, y en Formula Kite masculino serán 59 los jinetes que volarán en el 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels.

En 49er , los medallistas de París 2024 se han permitido un merecido descanso en sus campañas olímpicas. Los españoles Diego Botín y Florian Trittel, oro con honores en aguas de Marsella, son baja en la cita mallorquina por sus compromisos con el circuito SailGP, que estos días hace escala en Estados Unidos. Los neozelandeses Isaac McHardie y William McKenzie, subcampeones olímpicos, y los estadounidenses Ian Barrows y Hans Henken, bronce en París 2024, tampoco participarán en el Princesa Sofía. Los irlandeses Robert Dickson y Sean Waddilove, quienes se quedaron a las puertas del podio olímpico en agosto del año pasado, no dejan pasar la oportunidad para coger ventaja y llegan a la cita mallorquina dispuesta a todo, aunque se trata de la única tripulación irlandesa inscrita. La gran regata mallorquina también está en la agenda del polaco Dominik Buksak, quien tras quedar quinto en París 2024 con Szymon Wierzbicki emprende ahora una nueva campaña con Adam Glogowski como nuevo tripulante.

En iQFOiL masculino , el podio de París 2024 al completo disputará la edición de Sofía en que FERGUS Hotels se estrena como patrocinador. El israelita Tom Reuveny, el australiano Grae Morris y el holandés Luuc Van Opzeeland están confirmados en la cita mallorquina, conscientes de que no pueden perder comba tras el cambio de material en esta clase. Intentará plantarles cara Nacho Baltasar , que en Marsella se quedó a las puertas de las Medal Series y que afronta su segunda campaña olímpica más segura que nunca. De acuerdo con el mallorquín: «Es la primera regata importante después de los Juegos y nos volvemos a ver las caras todos los regatistas, tras un descanso corto: todos se han puesto las pilas lo antes posible debido a los cambios de equipamiento. Tengo muchas ganas porque es en casa y porque me siento muy cómodo con la vela reducida. La conozco bien porque es la que he utilizado en mi etapa juvenil. Creo que este cambio me podrá aportar una mejora significativa, ya que siempre he sido de los pequeños de la flota ”.

También en Formula Kite masculino los máximos favoritos han comenzado en serio el nuevo ciclo olímpico tras las modificaciones implantadas en el equipamiento a inicios de año. A excepción del subcampeón olímpico, el esloveno Toni Vodisek, el top cinco de París 2024 se verá las caras en aguas de la Bahía de Palma. El austriaco Valentin Bontus, el singapurense Maximilian Maeder, el italiano Riccardo Pianosi y el alemán Jannis Maus están en las apuestas al triunfo en la categoría de las cometas voladoras, aunque habrá que comprobar cómo afecta al rendimiento de los jinetes más pesados ​​los cambios en el material. Entre los españoles, destaca la inscripción del catalán Marcelo Cairo , quien en París 2024 fue el caddy de Gisela Pulido, representante española en Formula Kite femenino.

En ILCA 7 , el chipriota Pavlos Kontides (plata en París 2024), el peruano Stefano Peschiera (bronce en aguas de Marsella) y el húngaro Jonatan Vadnai (cuarto en la cita olímpica) serán los hombres a batir, aunque con una flota de 174 participantes podrían surgir promesas emergentes. Aunque el representante español en los Juegos de París, Joaquín Blanco, se ha bajado del equipo olímpico por un tiempo, se espera que compita al máximo nivel el grancanario Joel Rodríguez, olímpico en Tokio 2020, junto a otros españoles listos para presentar sus mejores cartas en Mallorca.