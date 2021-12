Quien no conozca a Octavio Cortés y lo vea por vez primera creerá que está ante un alter ego de Orson Welles. Si lee alguno de sus libros anteriores al que acaba de publicar, es decir, si lee ‘Cómo apedrear a un escritor de éxito’, o ‘Voladura controlada’, o ‘Pequeño diccionario salvaje’, comprenderá en seguida que está ante un escritor de pura cepa que hunde sus raíces, al menos en lo que a esos tres libros se refiere, en la tradición greguerista de Ramón Gómez de la Serna, si bien, en su caso, obviando la condición de brevedad, pues en él todo se da de manera desbordante, no en dosis cortas, así sea la prosa, la inteligencia, o el humor.

Él también apunta, como referentes literarios, a Chéjov y Nabokov, y en atención a su último libro no podríamos estar más de acuerdo. “Inclasificable”, lo definió Sabina Pons en la primera presentación de este libro recién publicado, del que el martes 14 de diciembre se celebrará la puesta de largo, con concierto de piano y trompeta incluido, en el Club Náutico de Palma.

Porque Octavio Cortés, además de escritor, y maestro, es músico, y no sólo en su rol de intérprete sino también en el de compositor. En aquella presentación no se le ocurrió otra cosa que dedicar el acto a dos investigadores chilenos, cuyo nombre no recuerdo, que habían logrado demostrar, hace muy pocos años (creo que hacia 2013), que las serpientes tienen clítoris. Claro, para tan ardua investigación se requería el concurso de dos investigadores: uno, que debía sujetar al reptil para que no se moviera de forma instintiva o conductual, tarea muy científica donde las haya; el otro, para que frotara el cuerpo del animal buscando el llamado punto G hasta que, de existir, se produjera una clara respuesta sexual.

Al menos el reconocimiento les ha llegado desde un lugar tan remoto, visto desde el extremo sur del continente americano, como Mallorca, de la mano y ocurrencia de Octavio Cortés. Y es que Mallorca es la verdadera protagonista del último libro, ‘Días en Cala Escorpí’, de Octavio Cortés, editado por Sloper, un canto de amor a la isla y también una mirada sarcástica hacia todos sus atavismos, hacia sus mitos y costumbres, hacia su belleza anonadante y también hacia la tiranía que ejerce sobre sus doblegados habitantes.

La novela relata los últimos días en la isla de un escritor que ha regresado para morir, y que se refugia en un lugar imaginario llamado Cala Escorpí donde escribe su último texto. Los capítulos se suceden con títulos tan sugerentes y explícitos respecto a su propósito como Llaüts, La cuestión de las alcaparras, El fonoll marí y todos los vinagres o El pimentón y el ocaso del paganismo. Como hilo conductor del relato aparece un canto de amor, de claro eco petrarquiano, hacia Laura, canto al mismo tiempo entregado y desesperado, en franca correspondencia con el sentimiento bipolar que parece provocar la propia isla en el protagonista. La prosa es vibrante y brillante, y su sentido no deja de sorprender y escocer, como ocurre cuando se está ante la buena y alta literatura.

‘Días en Cala Escorpí’ es, pues, un libro no solo recomendable, sino que yo diría que imprescindible para comprender y degustar hasta sus últimas consecuencias esta isla mediterránea de la que, como dice su autor, nunca se ha ido nadie —tal cual fuese un agujero negro, bello y terrible al mismo tiempo.

El martes14 de diciembre a las 20,00 horas, en el club náutico de Palma, Octavio Cortés al piano, acompañado de Néstor Casas a la trompeta, dará un concierto, y presentará de nuevo el libro. Un acto que vale la pena.