Detenido por vender pulseras falsas por 350 euros la unidad para entrar en una conocida discoteca de Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en Sant Josep de sa Talaia (Ibiza) a un hombre de 52 años acusado de un presunto delito de estafa tras ser sorprendido con 47 pulseras fraudulentas destinadas a la venta para acceder a la conocida discoteca DC-10.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 18 de agosto, cuando agentes de la Benemérita fueron requeridos para intervenir en una discusión entre varias personas. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con los implicados para esclarecer el motivo del enfrentamiento.

Durante las primeras comprobaciones, los guardias civiles descubrieron que la discusión estaba relacionada con la venta de pulseras de acceso presuntamente falsas para la discoteca DC-10. Uno de los implicados habría contactado previamente con el ahora detenido para adquirir varias de estas pulseras.

Según las primeras averiguaciones, el hombre habría ofrecido las pulseras por 350 euros cada una, una cantidad que el comprador habría pagado confiando en que se trataba de dispositivos válidos para acceder al conocido establecimiento de ocio de Ibiza.

Sin embargo, el comprador comenzó a sospechar de la autenticidad de las pulseras y decidió realizar las comprobaciones necesarias antes de utilizarlas. Para ello, contactó con un responsable de mantenimiento de la discoteca, quien confirmó que las pulseras ofrecidas no se correspondían con las originales.

Esta comprobación permitió a los agentes centrar su investigación en el presunto vendedor y comprobar si disponía de más pulseras fraudulentas. Durante la intervención, los guardias civiles localizaron inicialmente tres pulseras entre las pertenencias del sospechoso.

Posteriormente, los agentes inspeccionaron su vehículo y encontraron otras 44 pulseras falsas ocultas en su interior. De esta manera, la intervención permitió localizar un total de 47 pulseras fraudulentas, que presuntamente estaban destinadas a ser vendidas.

La cantidad de dispositivos encontrados permitió a los agentes ampliar las comprobaciones sobre la posible actividad del detenido, que habría estado en posesión de las pulseras con la finalidad de comercializarlas como accesos válidos a la discoteca DC-10.

La actuación se inició a raíz de una disputa entre varias personas, pero las pesquisas de los agentes permitieron determinar que detrás del enfrentamiento se encontraba una presunta estafa relacionada con la venta de pulseras falsas. Tras realizar las comprobaciones correspondientes, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre, de 52 años, como presunto autor de un delito de estafa.

El detenido fue posteriormente presentado ante la autoridad judicial competente, que deberá determinar ahora las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la presunta venta de las pulseras fraudulentas.

La intervención se produce en plena temporada de verano en Ibiza, donde la actividad relacionada con el ocio y las discotecas concentra a numerosos visitantes. En este caso concreto, la investigación de la Guardia Civil permitió localizar las pulseras presuntamente falsas y evitar que las restantes unidades fueran comercializadas como accesos legítimos.