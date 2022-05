La Policía Nacional ha detenido a un varón, de 39 años de edad, por delito contra el derecho de los trabajadores y delito contra la integridad moral, en Palma. Según ha informado la Policía este domingo en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de abril cuando por parte de agentes de policía de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se comprobó que el detenido ofrecía trabajo como herrero soldador, a ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia y trabajo en España.

En concreto, el detenido ofrecía como condiciones laborales trabajar de lunes a viernes de 07.30 a 18.00 horas y los sábados de 07.30 a 13.00 horas con media hora para comer, por sueldos que podían rondar desde los 1.500 a los 2.000 euros mensuales en «negro» con la promesa de contratar y dar de alta en la Seguridad Social.

A la hora de trabajar, sin embargo, las condiciones no eran las pactadas. De hecho, al empezar a trabajar, las víctimas descubrían que las verdaderas condiciones laborales consistían en trabajar más de 68 horas semanales en jornadas de 12 horas al día de lunes a sábado, sin recibir cantidad económica alguna por las horas extraordinarias, no tener contrato laboral, no estar dado de alta en la Seguridad Social y carecer de cualquier tipo de seguro médico.

Los trabajadores tenían que soportar además continuos insultos y desprecios del presunto autor que les dirigía frases de menosprecio, aguantando este trato por necesitar el trabajo para comer y pagar el alquiler.

Los empleados además solo recibían parte de su salario mensual y cuando le pedían al detenido que les pagara las cantidades adeudadas este les manifestaba cuando tuviera dinero en «negro» les llamaría y se lo pagaría, dejándoles a deber cantidades que oscilaban entre los 1.500 y 2.000 euros.

Por todo ello, la Policía Nacional procedió a la detención del presunto autor, tramitándose las correspondientes diligencias policiales remitidas al Juzgado en funciones de Guardia de Palma.