Detenido en Palma por chantajear a una menor con difundir imágenes íntimas si no le enviaba vídeos sexuales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un joven acusado de extorsionar sexualmente a una menor si no aceptaba enviarle fotos y vídeos de carácter íntimo. El joven ha sido detenido y se le imputa un delito contra la indemnidad sexual. Según ha informado la Policía Nacional, la investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica y se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima.

La menor manifestó que una persona contactó con ella a través de una aplicación de WhatsApp desde un perfil desconocido y le aseguró que disponía de información personal suya. El individuo le exigió el envío de un vídeo íntimo y la amenazó con difundir imágenes comprometidas si no accedía a sus peticiones. Lo más llamativo, es que el chico contaba con datos personales de la víctima muy concretos.

La víctima señaló que no conocía la identidad del interlocutor, aunque este aportó datos privados de su entorno que hicieron creíbles las amenazas. Tras las gestiones realizadas, los investigadores lograron identificar al presunto autor, que resultó ser una persona del núcleo cercano de la menor, lo que explicaría su conocimiento de información personal.

Asimismo, los agentes tuvieron en cuenta la pérdida previa del teléfono móvil de la víctima, en el que se almacenaban archivos de carácter privado, circunstancia que pudo facilitar el acceso a dicho material. Finalmente, los investigadores procedieron a la detención del joven, quien, según la Policía Nacional, reconoció los hechos y manifestó arrepentimiento por lo sucedido.

Los agentes no se cansan de recordar la importancia de denunciar este tipo de hechos y de extremar las precauciones en el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos, especialmente entre menores. Del mismo modo, las pérdidas o robos de los terminales deben ser denunciados de inmediato en sede policial para poder proceder al rastreo de los mismos.