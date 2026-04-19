Detenido un marroquí okupa por apuñala a su compañero de piso en Playa de Palma y dejarlo totalmente ensangrentado

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen marroquí por una brutal agresión con un cuchillo a su compañero de piso con el que residía como okupa en un establecimiento de la Playa de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril cuando el ahora arrestado y la víctima mantuvieron una acalorada discusión en el interior del piso en que vivían juntos. En un momento dado, el agresor cogió un cuchillo y empezó a agredir al otro varón, causándole heridas en la cara y en una oreja.

La disputa continuó fuera del local. Sin embargo, al salir a la calle, el presunto autor de las agresiones huyó a la carrera y trató de deshacerse del arma blanca. Fue entonces cuando un testigo decidió llamar a la Policía Nacional y dar aviso de lo todo lo ocurrido.

Minutos después, varias patrullas se personaron en el lugar y observaron a la víctima que sangraba abundantemente, por lo que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado a un centro hospitalario por las heridas que presentaba en el rostro.

Tras saber lo ocurrido, los agentes dieron varias batidas por la zona para localizar al agresor y el cuchillo. Cerca de donde habían transcurrido los hechos, una patrulla halló el arma, que tenía la hoja totalmente ensangrentada, aunque no encontraron al hombre.

Posteriormente, al conocer los hechos, el Distrito de Playa de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para localizar e identificar al presunto autor. De la misma manera, los agentes realizaron varias pesquisas para esclarecer los hechos.

Tras varias diligencias, los policías de Investigación Playa pudieron localizar e interceptar al hombre que habría cometido la agresión. Por ello, el pasado jueves, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de lesiones.