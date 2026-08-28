Detenido un ecuatoriano en Palma por acosar y amenazar de muerte a un hombre por el simple hecho de ser gay

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre ecuatoriano como presunto autor de un delito de odio, amenazas y contra la libertad de las personas, después de que supuestamente acosara de forma reiterada a otro hombre y le profiriera insultos y amenazas motivados por su orientación sexual.

Los hechos, según consta en el atestado policial, se habrían prolongado durante varios meses y se habrían producido principalmente en las inmediaciones del negocio que regenta la víctima. El detenido, según la denuncia, se presentaba de manera habitual en el establecimiento para increpar, insultar y amenazar al propietario, llegando incluso a intentar acceder al interior del local por la fuerza.

La víctima ya había acudido anteriormente a la Policía y había interpuesto dos denuncias contra el presunto autor desde el pasado mes de mayo por hechos similares. Según explicó a los agentes, la situación había ido empeorando con el paso del tiempo, pasando de los insultos a las amenazas directas contra su integridad física.

La intervención policial se produjo el pasado miércoles, sobre las 11.30 horas, después de que el 091 recibiera un aviso por amenazas e insultos en un establecimiento situado en el distrito Oeste de Palma. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional. Los agentes se entrevistaron con el responsable del negocio, quien relató que desde el pasado mes de febrero estaba sufriendo una situación de acoso e intimidación que, según su testimonio, estaba motivada por su orientación sexual.

El denunciante explicó que el presunto autor acudía a las puertas de su establecimiento y comenzaba a proferir contra él insultos y expresiones vejatorias de carácter homófobo. Según recoge el atestado policial, entre las expresiones que supuestamente utilizaba se encontraban “maricón de mierda” y “¿te gusta que te den por el c…?”, dirigidas contra la víctima en relación con su orientación sexual.

De acuerdo con la información facilitada por la Policía, el comportamiento del sospechoso habría experimentado una escalada de violencia e intimidación durante los últimos meses. Si inicialmente los episodios se habrían limitado a insultos, posteriormente el presunto autor habría comenzado a amenazar directamente a la víctima e intentar entrar por la fuerza en su negocio.

El joven mostró a los agentes las denuncias presentadas anteriormente y también aportó un vídeo en el que, presuntamente, aparecía el sospechoso frente al establecimiento mientras lo amenazaba. En la grabación, según consta en el atestado policial, el hombre habría pronunciado frases como “cuando te vea en la calle te voy a matar, cuando salgas te voy a reventar…”, todo ello acompañado de nuevos insultos homófobos.

Mientras una de las patrullas permanecía en el establecimiento realizando las gestiones con la víctima, otra unidad policial comenzó a realizar batidas por las calles próximas al negocio para tratar de localizar al presunto autor. Los agentes localizaron finalmente a un hombre cuyas características coincidían con las facilitadas por la víctima. El sospechoso fue interceptado e identificado en las inmediaciones del establecimiento.

Los policías le preguntaron por los hechos denunciados, pero el hombre negó en todo momento haber cometido las amenazas e insultos que se le atribuían. Tras su identificación y después de las gestiones realizadas por los agentes, la Policía Nacional procedió a su detención como presunto autor de un delito de amenazas, un delito de odio y un delito contra la libertad de las personas.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes antes de quedar a disposición de la autoridad judicial. La investigación policial considera que los hechos denunciados estarían vinculados directamente con la orientación sexual de la víctima, motivo por el que los agentes han actuado también ante la posible existencia de un delito de odio. Los hechos sucedieron en la zona de Es Fortí de Palma.

El caso pone de manifiesto la reiteración de unos hechos que, según la denuncia, se habrían prolongado durante meses y que habrían pasado de los insultos homófobos a las amenazas de muerte. La víctima había denunciado previamente la situación y aportó a los investigadores tanto documentación de las denuncias anteriores como material audiovisual relacionado con los episodios denunciados.

El hombre ecuatoriano detenido en Palma tendrá que responder ahora ante la autoridad judicial por los hechos que se le atribuyen. Será el procedimiento judicial el que determine, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes.