Desalojan de sus casas a dos familias en Inca por el derrumbe de un edificio

Alarma en Inca al derrumbarse esta madrugada un edificio deshabitado de tres plantas de la calle Teatre, ubicado frente al Teatre Principal del municipio. Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo de dos familias que viven en el inmueble contiguo.

Según han informado los Bomberos de Mallorca, la cornisa del edificio afectado ha caído hacia la calle, mientras que el tejado se ha derrumbado hacia el interior, pero no se han registrado víctimas. La caída de la cubierta ha provocado daños en la pared del edificio adyacente, también de tres plantas.

A consecuencia de esto, se han producido varios agujeros en la medianera y la viga maestra del edificio vecino ha quedado prácticamente sin espaldarazo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Bomberos de Inca, un sargento y varios técnicos, que han cortado la calle por motivos de seguridad. Posteriormente, han realizado un apuntalamiento de urgencia.