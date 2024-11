El jurado declara inocente a Pau Rigo, el anciano que mató en Mallorca al ladrón que le asaltaba

El jurado popular ha declarado inocente a Pau Rigo, el anciano de Porreres (Mallorca) que mató al ladrón que le asaltaba con el disparo de una escopeta de caza. En un primer juicio Rigo fue absuelto en diciembre de 2023 pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ordenó la repetición del juicio al estimar un recurso de la Fiscalía.

Este jueves el jurado popular ha declarado por unanimidad a Pau rigo no culpable y ha secundado así la la tesis del abogado de la defensa, quien mantenía que el anciano actuó en legítima defensa.

La Audiencia Provincial de Palma ha acogido la tarde de este jueves la lectura del veredicto elaborado por los nueve miembros del jurado, que se reunieron la mañana del miércoles y han tardado poco más de 24 horas en llegar a un consenso.

El jurado popular inició la deliberación sobre la culpabilidad o la inocencia de Pau Rigo el pasado 20 de noviembre. Al término de las sesiones del juicio, la fiscal mantuvo su acusación al considerar que había quedado probado que, al disparar a uno de los ladrones que entró a robar en su casa en febrero de 2018 no estaba defendiendo su vida sino que decidió «salir a por ellos» para evitar que robaran cerca de 15.000 euros.

La representante del Ministerio Público tampoco creyó que haya quedado acreditado que, durante el robo, Rigo y su ex mujer -con quien entonces convivía- fueran víctimas de una violencia física «extrema» antes del disparo. La defensa de Rigo, por su parte, reclamó la libre absolución.

Durante el juicio, Rigo aseguró que los asaltantes le golpearon en repetidas ocasiones y que temió por su vida y la de su esposa. «Hasta que decidió hacer algo, defenderme».

En su interrogatorio, Rigo, quien en el momento de los hechos tenía 78 años, relató que fue abordado por dos ladrones (hermanos entre sí, uno de ellos el fallecido), que le golpearon en distintos momentos del asalto. Ello, sumado a que sospechó que buscaban más del dinero del que tenía y que había sufrido recientemente otro robo violento en su domicilio, le hizo temer por su vida y por la de su esposa, ha subrayado.

Según su relato, aprovechó una ocasión para ir a por una de sus dos escopetas, que tenía cargada, y se apostó con intención de amedrentar a los ladrones y que se marcharan. «Nunca pensé en disparar. Fue en defensa, yo no ataqué, me atacaron, que no es lo mismo. Fui atacado teniendo la escopeta en las manos, y ¿qué iba a hacer? Disparé a bulto. No sabía dónde había disparado», ha aseverado.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ordenó repetir el juicio declarando nula la sentencia que en diciembre de 2023 absolvió al jubilado, al estimar un recurso de la Fiscalía.

El juicio había terminado con un veredicto que inicialmente se interpretó como condenatorio, pero tras detectar que no se había alcanzado la mayoría suficiente, se iniciaron una serie de recursos por los que finalmente la magistrada dictó la absolución, extremo que recurrió el Ministerio Público y cuyo recurso desembocó en la repetición.

La defensa de Pau Rigo, ejercida por Eduardo Valdivia, ha basado su petición de absolución incidiendo en la legítima defensa haciendo especial hincapié en que tras entrar los dos encapuchados a su casa armados con patas de cabra y tratar de agredir al anciano cuando fueron sorprendidos en pleno robo, éste, al esquivar la agresión disparó en un gesto de defensa, pero sin ninguna intención de acabar con la vida del ladrón, a quien al no llevar el anciano las gafas puestas, ni siquiera alcanzaba a distinguir.