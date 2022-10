Los copropietarios presentarán un contencioso si Cort no retira su oferta por el Lluís Sitjar

La Asociación de Copropietarios del Lluís Sitjar presentará un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Palma si no retira de inmediato la carta de oferta que ha remitido a los accionistas porque «es inviable desde la situación registral de los solares», según manifestó a OKBALEARES el abogado de los copropietarios, Ramon Perpinyà, que dijo desear «que no tengamos que llegar a ese punto». Perpinyà insistió en que «la propuesta es nula porque no se corresponde con lo que pretende comprar. Cualquier juzgado la tumbaría en cuestión de minutos».

El problema surge a raíz de la existencia de un segundo solar situado entre las calles Ramón Picó i Campanar (antigua Gómez Ulla) y Gabriel Miró, que es de carácter urbanizable, y que convierte en nula la oferta de Cort a los copropietarios del Lluís Sitjar porque ésta sólo comprendía la superficie que ocupaba el antiguo campo de fútbol, dejando aparte los más de 2.000 metros valorados, según los técnicos municipales, en unos 2,5 millones de euros. El Ayuntamiento ya ha comunicado a la notaría que lleva el proceso que va a cambiar el objeto de la venta, pero para ello es imprescindible modificar primero el registro, ya que actualmente los dos solares figuran en una única finca registral, pese a que haya dos referencias catastrales diferentes.

«Es muy sencillo. El Ayuntamiento no puede comprar porque adquiriría un terreno de una superficie y de un valor muy superior al que ha valorado», explicó a OKBALEARES el abogado de la Asociación de Copropietarios del Lluís Sitjar, Ramón Perpinyà, que agregó que «ningún gobierno municipal, sea del partido que sea, se preocupó jamás por la existencia de este solar».

«Esta segunda propiedad formaba originalmente parte del solar del Lluís Sitjar, construido en 1945, pero con posterioridad se produjo una expropiación en la Calle Gómez Ulla y quedó separado del campo, formando una finca discontinua incluida en un solo expediente registral», explicó Perpinyà, que recalcó que «la oferta que hemos recibido por parte de Cort corresponde exactamente a la superficie del antiguo estadio, no se ha incluido el segundo solar».

De entrada, el pasado lunes la Asociación de Copropietarios del estadio Lluís Sitjar, reunida en Asamblea en el colegio Sant Francesc de Palma se inclinó, en una votación a mano alzada, por rechazar la oferta de 11,2 millones de Cort por el solar en el que se ubicaba el antiguo estadio, así como también los dos pases durante 15 años por acción ofrecidos por el Mallorca. Sin embargo dicho sufragio carece de cualquier valor ya que la decisión final depende de cada propietario, que individualmente dispone del poder de vender o de conservar sus acciones.

A todo esto, 24 horas antes de que se reunieran en Asamblea los copropietarios el Mallorca hizo pública de manera oficial la venta a Cort de las 170 acciones del Lluís Sitjar que controla a través de un comunicado oficial en el que afirmó que ya han sido depositadas ante el notario designado por el Ayuntamiento. El club aseguró que destinará el dinero a la reforma de Son Moix. El Mallorca las iba a cobrar al precio unitario de 14.000 euros, ya que sobre la valoración general hay que deducir el 21% de IVA.