Consulta los horóscopos del 18 al 24 de octubre.

Ésta es la predicción del horóscopo del 18 al 24 de octubre de 2024 de todos los signos del zodiaco:

Aries

Viene a visitarte una energía algo tensa esta semana, Aries. Vas a sentir que estás como a la defensiva, que saltas por cualquier cosa. Es importante que antes de dejarte llevar por la acción/reacción, pares, respires y pienses si vale la pena perder tu energía en discutir. Rodearte de tranquilidad en estos días va a ser clave para no dejarte llevar por el ego. Es una buena semana para pasar tiempo a solas, contigo mismo.

Tauro

Esta semana pueden aparecer viajes o escapadas que te ayuden a salir de la monotonía diaria. Estos días también puedes sentir que hay algo de tu vida que ya no vibra en tu sintonía y que debes soltar. Céntrate en hacerte responsable de lo que es mejor para ti, para tu paz, tu tranquilidad interior y deja que se vaya lo que se tenga que ir. Tienes toda la fuerza del universo a tu favor.

Géminis

Esta semana tienes que estar muy atento porque te visita la energía de la ocultación. Activa tu instinto y estate alerta con los que te rodean, porque alguien de tu alrededor no te está contando toda la verdad. Esta información que se te oculta te está haciendo vivir una realidad a medias, así que durante estos días no te creas todo lo que te digan, observa y escucha a tu instinto para poder descubrir quién no está siendo sincero.

Cáncer

Esta semana vas a sentirte indeciso, Cáncer. Se te presentan dos caminos, dos opciones. Sientes indecisión entre varias direcciones y no sabes cuál va a ser la mejor para tu vida. Esta energía te pide que no lo retrases más, que te tomes un momento para escucharte, para sentirte y que tomes por fin una decisión. En tu interior se encuentra la respuesta.

Leo

Llevas unas semanas con tu brillo hacia fuera, socializando y mostrando todo tu carisma al mundo. Has estado en tu salsa, pero la energía de esta semana te pide un alto en el camino, unos momentos para ti, para revisar cómo estás, cómo te sientes y para cuidar de ti mismo sin la presencia de los demás. Hay un gran mundo en tu interior y a veces te olvidas de cuidarlo. Estos días son perfectos para escuchar tu silencio.

Virgo

Mi querido Virgo, esta semana tienes que ir con cuidado con tu parte sabelotodo, con querer tener todo el tiempo la razón y con tu ego. Recuerda que tienes muchas ganas y mucha ilusión por las cosas nuevas que estás empezando en tu vida, pero hay momentos en que todas esas fuerzas son interrumpidas por querer imponer al mundo tu verdad. Solo recuerda que tu verdad no es absoluta y que escuchar la verdad de los que te rodean puede abrir tu mente a nuevas y maravillosas ideas.

Libra

Estás pletórico, Libra. Todo te ilusiona y te llena de fuerza. Sientes mariposas en el estómago y es una sensación que te hace sentirte vivo.

Esta semana tienes muy buena energía para comenzar nuevas actividades o nuevos proyectos, porque la motivación que te acompañará estos días hará que des lo mejor de ti para que todo salga tal y como tú deseas.

Escorpio

Te sientes agotado, Escorpio. Hay momentos que estás a punto de tirar la toalla porque no te ves capaz de seguir luchando. La energía de esta semana quiere que creas en ti, en tu fuerza. Es el último esfuerzo, la última batalla y llegará la recompensa que tanto esperabas. Está a la vuelta de la esquina, sólo recuerda hasta dónde has llegado, lo mucho que has logrado con tu esfuerzo y da los últimos pasos para alcanzar tu meta.

Sagitario

Estos días vas a sentir que hay una parte de ti que se siente bloqueada, que no sabe hacía dónde ir. Estás sin ganas de nada. Tienes que recordar que la única forma de romper con el bloqueo es poner acción, moverte, aunque no sepas si ese movimiento te llevará al sitio correcto, y aunque te de pereza. Muévete sagi, baila con la vida y te conectarás de nuevo con tu energía vital.

Capricornio

Esta semana te sientes con mucha fuerza, capri. La vida te va a traer nuevas personas, nuevos contactos que te abrirán nuevas puertas a nivel profesional. Puertas que te llenarán de ilusión hacia tu futuro. Estos días no te quedes en casa porque nadie va a venir a tocar tu puerta. Déjate ver por el mundo, porque la suerte te está esperando.

Acuario

Entras en esta semana con la energía del triunfo, del éxito y del reconocimiento. Tienes todo el pack. Has hecho las cosas bien y esta semana te mereces disfrutar de tu propio reconocimiento; porque es importante que el mundo te valore, pero es mucho más importante que veas tu propio valor y te recompenses con algún regalo. Mímate Acuario porque te lo has ganado.

Piscis

Mi querido Piscis, la semana pasada tenías que estar alerta con tu economía y con gastar por gastar. Esta semana te visita la energía de la tentación, del exceso, de los extremos. Sea en el ámbito que sea. Ya puede ser la tentación por salir demasiado, el exceso con la comida o ser extremista en tus ideas. Es importante para ti que cuando sientas esta energía te preguntes: ¿lo que voy a hacer o decir va a ser algo bueno para mí? Recuerda que sólo tú eres el responsable de tus actos y tus palabras. Tú eliges.

